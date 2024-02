Lider di Fraccion di MEP, Hendrik Tevreden ta indica cu por tuma nota cu aña ta bolter y e prome reunion di comision di Eerste Kamer ta riba e topico cu Hulanda ta cobra Aruba interes halto. Eerste Kamer tin dificultad cu sra. Van Huffelen ta mara exigencia di interes halto na e fiansa di COVID di Afl. 916 miyon, esta un Ley di Reino. Na 2023 ya caba partidonan Volt, Groen Links y PvdD den Eerste Kamer ta tin dificultad pa acepta cu Gobierno di Aruba ta haya interes halto pa motibo cu no kier regla supervision financiero den un Rijkswet (Ley di Reino) y awor cu nan a ricibi e contestacionnan di sra. Van Huffelen riba nan preguntanan, pio. Esaki a conduci cu diferente fraccion den Eerste Kamer a haci mas pregunta y e bes aki Partido ChristenUnie tambe a haya cu ta bon pa pidi conseho huridico. Mester indica cu fraccionnan di BBB, SP, y OPNL tambe a uni na e preguntanan nobo cu a wordo lansa.



Van Huffelen ta keda insisti riba interes haltoSimilar na Van Huffelen, cu pa capricho kier pa Aruba paga interes halto si no bay di acuerdo cu un Ley di Reino, na Aruba Parlamentarionan Gerlien y Miguel tambe tin e mes un mentalidad aki. Tur ta actua contrario na articulo 36 di Statuto, cu ta bisa cu Paisnan tin di sostene otro den Reino Hulandes.

Cu Aruba a bay di acuerdo cu e fiansa ta un hecho. Cu bo aeropuerto cera, bo industria turistico na suela, miles di tata y mama di famia na cas sin trabou, no ta keda bo otro opcion. Pero cu e disciplina financiero cu Aruba ta mustrando, e compromiso pa entrega presupuesto na tempo cu surplus, bahando gastonan gubernamental, un ley di LAft ancra y bon gobernacion, ta husto pa bo ricibi e cooperacion di parti Hulanda pa baha interes, sigur si tuma na consideracion cu nan ta haya e placa na interes abou.

Nos no ta den Reino pa atende cu capricho personal politico di un persona, cu pa colmo no lo regresa ni den Tweede Kamer mas tampoco. Nos a scoge pa keda den Reino pa entre otro e beneficionan cu esaki tin pa cada Pais riba nan mes y no pa un continuacion di un sentimento liga na opresion.

Fiansa riba kapitaalmarkt

Van Huffelen cu ya caba no lo ta mas den e panorama politico Hulandes, ta sconde tras di un mocion di Kamminga y Van den Berg di Tweede Kamer pa obliga Aruba den un Ley di Reino. Van Huffelen tambe ta di opinion cu Aruba por bay riba ‘kapitaalmarkt’ pa miho interes si e no kier Ley di Reino. Aruba su Gobierno ni Parlamento ta haya su mes den e pensamento ey, como cu netamente tin un beneficio mas grandi si scoGe pa traha hunto. Nos ta mira cu si Hulanda brinda e oportunidad di un fiansa na interes mas abou, pero tambe refinancia nos debenan cu lo caduca den 2024, Aruba lo por spaar riba Afl. 200 miyon na interes. Esaki sigur tin su benificio y lo haci Aruba un potencia den e region aki, pasobra e lo ta un suma cu lo habri porta pa otro pilarnan economico cu lo stabilisa nos finansas publico y economia pa futuro.

Mirando e impacto grandi cu un decision asina aki lo tin pa futuro di nos Pais mi ta keda cu e pregunta, cu si e mocion di Kamminga y Van den Berg cu Van Huffelen ta sconde tras di dje, ta di mas balor cu e trayectoria di presupuestonan surplus, presupuesto na tempo, ley di LAft carga pa mayoria grandi den Parlamento, y e posibilidad pa Aruba crea un pilar economico nobo. Mi contesta ta no, e mocion ey no tin mas balor. Pesey mi ta duda cu si Van Huffelen, incluyendo Kamminga y Van den Berg kier e miho pa Aruba, tin un rason valido pa cu nan ponencia o ta djis scoge pa oprimi nos pasobra cu nan ta sinti cu nan por. Den IPKO 2024 mi ta spera cu mi dudanan por wordo clarifica.