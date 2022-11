Dialuna den parlamento a trata e presupuesto cu a drenta basta laat di TPEF. Ya prome cu tratamento, fraccion MEP a haci diferente pregunta na Minister di Turismo ariba e rason di e tardansa y Minister di Tursimo por a contesta y splica su mes den e transcurso debidamente.

No tawata e intencion ningun momento pa e prespuesto TPEF yega laat Parlamento, e motibo pa esaki tawata valido y bon splica den e disertacion di e minister. Aruba como pais, tin un team di profesionalnan cu tin di percura pa hopi di e asuntonan di gobierno, entre otro finansas y legislacion pa menciona algun. Netamente esaki a haci dificil cu por a entrega TPEF na tempo. Gobierno y su profesionalnan mester a atende entre otro presupuesto cu ta e ley di mas grandi di Pais Aruba, pero tambe e negosacionnan di Landspakket y COHO cu ta aspectonan huridico complica unda e team mester a asesora gobierno aden. Esakinan tawata tin prioridad pa por finalisa negosacionnan cu Hulanda y pa despues traha y logra pa na augustus entrega TPEF na parlamento.

Tin di remarca si cu esnan responsabel di parti di TPEF a percura pa haci nan parti y persisti pa termina e ley di cual tin di duna nan credito sin duda algun. Por pasa cu bo por constata retraso ariba un presupuesto. Den e caso aki lo tin di aplica ley di comptabilidad articulo 11 den su contexto completo. E articulo ta duna e autorisacion previo pa den debido circunstancia imprevisto haci uso di e presupuesto. Di acuerdo cu articulo 11 e minister en cuestion por, pa cubri e gastonan di e departamento den e periodo cu e ley no a wordo aproba ainda, usa e presupuesto cada kwartal similar na e gastonan di e aña anterior. Den e caso aki lo ta 2019 e ora.

Tur e gastonan cu e presupuesto 2020 y 2021 a conoce tawata gastonan regular y esencial cu ta ripiti anualmente cu ya caba ta estableci den e presupuesto di e aña anterior pues no ta gastonan nobo cu a wordo agrega. Un di nan ta e gasto di mantenimento y limpiesa cu TPEF ta encarga cu nan. Nos ta haya cu e gastonan cubri ta na nan lugar pasobra a garantisa pago di salario di tata y mamanan di famia den tempo di pandemia y ningun momento no a sobrepasa ni a usa e presupuesto pa nada diferente na esakinan. Apesar cu AVP hunto cu ACCION 21 y MAS kier a hiba e debate den skina di corupcion y desconfiansa den e minister, ley mes a indica na nan cu ta un politica barata y bou nivel cu no mester wordo purba den parlamento. Pueblo por ta sigur cu Fraccion di MEP ta traha serio, ta haci pregunta al caso, ta cuestiona y ta percura pa ley no wordo kibra sino atendi debidamente.