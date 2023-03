Mike de Meza a pasa Gerlien Croes y Ryçond Do Nascemiento bou di bus sin primi brake. Den e reunion publico di diahuebs dia 16 di maart 2023 ora cu ambos parlamentario di AVP a drenta sala sin informacion total di e caso di ex minister Eddie Briesen y e contractnan firma cu Lee Tofanelli and Associates Inc. (LTA) De Meza a mustra cu tawata un persecucion y cu corectamente e no a scoge pa forma parti di esey, y como minister e tempo ey a para e caso di persecucion. OM su carta, dirigi na e tempo ey minister Otmar Oduber, a papia palabra cla: NO tin base, ni por medio di e rapport di CAD, ni por medio di Ley di comptabilidad pa persigui Eddie Briesen. OM a haci’e duidelijk cu si ministernan scoge pa toch persigui Eddie Briesen, nan no tin un garantia cu nan lo gana. Es decir cu no ta tin pia pa para riba dje, cual e ora De Meza a tuma e decision corecto pa para e caso den su totalidad y haci’e irrevocabel.

Den entrevistanan e dos parlamentarionan Ryçond y Gerlien a divulga nan strategia di fraccion, ‘Nos a palabra den fraccion di AVP cu durante e reunion nos lo enfatisa cu gobierno no por tene man riba cabes di Eddie Briesen y cu Briesen mester duna cuenta y responsabilisa su decisionnan’. Sinembargo De Meza cu a tuma e caso over di Otmar Oduber y cu ta tin tur demas documento tawata sa cu e strategia ey no por funciona y a scoge pa coregi su coleganan publicamente. Ta parce cu como De Meza a scoge pa papia e berdad den e reunion y no para cu e strategia di fraccion berde, a trece un kiebro pisa den AVP. Te hasta cu parlamentario Do Nascimiento a exigi pa De Meza pidi disculpa publicamente na dje y na su colega Gerlien. Pero, disculpa pa kico? Disculpa pa papia e berdad?

E berdad ta cu e contractnan tawata di 2002 bini ariba cu Tofanelli caba. E benificionan tawata grandi pa pais Aruba. Y contrario na e ponencia cu ta prome cu eleccion, esaki a tuma lugar un aña prome lew di eleccion. Aruba tawata ricibi pa evento alrededor di 10 miyon florin na entrada y e inversion tawata menos di 10 porciento di esaki. E contract aki tawata legitimo, segun OM e no a viola ley di comptabilidad y tampoco tawata trata di faboritismo politico. P’esey Mike de Meza a splica bon cla y den detayes cu Briesen tabata un victima di persecucion politico di minister Otmar Oduber. Y cu e carta cu gobierno a ricibi di Ministerio Publico a haci’e mas bisto ainda cu no ta tin rason alguno. Si Mepistanan defende Mepistanan bo ta bisa ta normal, pero pa un Avpista defende un minister di MEP cu ya no ta den funcion ta duna bo pa kere cu enberdad Briesen no tawata robes den e caso aki.

Despues di e reunion na varios entrevista De Meza a keda enfatisa y para riba su punto. Asina De Meza mes di un forma ta admiti cu e falta di prudencia di Ryçond y Gerlien den e caso aki a atacha nan credibilidad y di nan partido. Simplemente pasobra cu nan a drenta sala sin ta documenta completamente y purba na baila riba cabes di Briesen pa rasonnan politico y no veridico. E ta tristo si pa mira cu ambos parlamentario cu ta hurista, enbes di acepta nan eror, busca e documentonan cu nan tawata falta, lesanan y saca un mihor conclusion, nan ta keda culpa De Meza di a defende Briesen. Y nan lider Eman cu tambe a bai di acuerdo cu De Meza e tempo ey pa para e caso, is no where to be found. E ta dificil pa kere cu un partido opositor cu si nan ta tin e pruebanan pa por a incrimina un ex minister ta scohe pa keda keto, no bay casacion, haci e caso irevocabel y mas ainda stop e caso di persecusion contra Briesen hasta pa futuro si nan ta tin prueba cu e lo tawata robes.

Pesey e conclusion y realidad ta esaki, AVP y De Meza no ta tin ningun interes pa scapa Briesen, ta e carta di Ministerio Publico cu a desconseha gobierno sigui cu e caso tawata vital pa para tur cos contra Briesen paso e caso no tin base. Bottom line ta cu dos hoben politico mester a wordo para durante reunion publico pa nan mesun colega, cu di un manera masha pisa mes a laganan ripara cu nan mester ta documenta, informa y sin rabia personal contra un contrincante politico. Ta netamente e tipo di politica cu Aruba no ta benificia di dje mas den e epoca aki y mucho menos di hobennan den politica.