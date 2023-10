Ultimo dianan tur hende a tende di ‘No More Hotels’. Sinembargo pa fraccion di MEP esaki ta desde 2018 caba cu a pone un brake riba cambernan di hotel. E vision di Gabinete Wever Croes I tawata fiha riba Boutique hotels y cu enfoke riba calidad y no cantidad di turista. Sinembargo e realidad tawata cu mas di 7 mil kamber a wordo reparti bou di minister ‘I don’t give a damn’ Sevinger, y minister Dangui Oduber na su turno ta esun cu a logra para mas di 5 mil di e camber nan aki. Pues e realidad ta cu awor 6 aña despues nos ta mira e hotelnan fisicamente, pero e proceso y comienso tin hopi tempo andando.

No More Hotels, e resultado di ‘I Don’t Give a Damn’

Tur dos dicho ta conoci den nos comunidad awor, esun di ‘No More Hotels’ cu a wordo gespuit riba murayanan rond Aruba y ‘I Don’t Give a Damn’ cua actual Parlamentario Sevinger a expresa su mes den Parlamento cu ne. Pero tambe tur dos dicho ta vincula cu otro. Ex minister ‘I Don’t Give a Damn’ ta e protagonista tras di ‘No More Hotels’, den e sentido cu bou di su encargo asina tanto camber di hotel a wordo otroga na inversionistanan, cu awe hende no por mira horizonte. Desde Bubali pa bai Eagle ta beton so bo ta mira, y si bo ta para riba Eagle Beach bo no por mira solo sali mas di pariba.

Pa ser exacto 7100 kamber di hotel a wordo reparti, den tempo di Gabinete Eman I y II. Un record cu e unico ex minister cu a yega mas cerca tawata sra. Marisol Lopez- Tromp kende tambe ta tin un racha di tereno cu e a duna na inversionistanan yega na dje.

Na aña 2017 ora cu Gabinete Wever Croes I, a drenta gobierno e total di condos y cambernan di hotel extra cu sr. Sevinger a duna toezegging mester a wordo atendi cu ne. E reparticion tawata asina grandi cu Gabinete Wever Croes mester a pone na aña 2018 un ‘voorbereidingsbesluit’ pa un ‘moratorium’ pa area di Palm Beach. Pa e tempo ey hopi di esnan cu awe ta mira y keha riba e hotelnan no a comprende o tawata kier a kere loke nos a bin ta bisando den reunionnan di Parlamento cu Aruba no tin mas espacio den Palm Beach pa construccion grandi. Ni tampoco a comprende ora cu Gobierno mester a hasi un esfuerso pa reduci e cantidad di kamber nan aki cu no ta contra desaroyo tawata, sino contra distribucion descabeya di reparticion sin planificacion bon scrudiña.

Nos mester ta toch contento di por a logra reduci e cantidad di 7100 te na 2000 kamber pasobra te cu awe ainda tin diferente peticionnan di expansion pendiente di hotelnan existente entre otro esun di Holliday Inn Hotel cu a pidi mas kamber y cu mas sigur no lo por wordo para tampoco.

Kiermen laga nos keda alcaso, no ta di awe nos a avisa y enfatisa cu na Palm Beach sigur nos no mester mas hotel, pasobra e ta satura caba. Sinembargo nos tin di biba cu e realidad cu ‘No More Hotels’ ta e resultado di e maneho descabeya di ex minister ‘I Don’t Give a Damn’.