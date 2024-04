E aña cu ta bini ta bolbe aumenta e suma di pensioen pa nos grandinan. Esaki lo bira e di cinco biaha cu ta hisa pensioen bou di Gabinete Wever-Croes. Esaki ta nifica cu pensioen a subi cu 15% caba y ta na caminda pa sigui aument’e.

Lider di Fraccion di MEP den Parlamento, Parlamentario Hendrik Tevreden, a elabora riba e importancia di e aumento aki cual ta un paso importante pa sigura cu nos grandinan por biba dignamente. Apesar cu a bisa esaki na prensa, toch algun ta busca forma pa malinforma. Pero e realidad ta cu Gabinete Wever-Croes y Minister Dangui Oduber ta aumentando pensioen pa beneficia tur pensionado sin e necesidad subi edad di pensioen manera AVP si a haci castigando henter pueblo, a declara.

“Nos grandinan a contribui hopi na nos comunidad durante nan bida laboral, y ta crucial pa nos gobierno y nos pueblo honra nan esfuersonan brindando nan un pension adecua na nan edad avansa,” Tevreden a bisa.

KICO MAS TA TUMANDO LUGAR?

Entrante Januari 2024 e prima di AZV a worde reduci pa e pensionadonan cu tin e edad di 65 aña of mas. Te cu aña 2023, e pensionadonan tabata paga 6,5% riba e prome Afl. 30.000 di entrada of salario. Si e entrada of salario aki surpasa Afl. 30.000 pa aña, e pensionado ta paga 10,5% na prima di AZV riba e suma restante.

Fo’i 1 di januari 2024, e porcentahe riba e prome Afl. 30.000 di entrada lo baha na 5%. Pues un reduccion di 1,5%. Na januari ultimo, conforme decision di Conseho di Minister, Departamento di Impuesto a anuncia cu e porcentahe a worde reduci y a bira 5,5%. Mientrastanto, e decision a wordo adapta y e porcentahe a wordo stipula na 5% entrante 1 di januari 2024.

AUMENTO DI PENSIOEN NA 2025

Awor, e decision pa a aumenta e suma di pensioen un biaha mas pues pa di cinco biaha den 2025, segun Parlamentario Tevreden, ta un indicacion di e compromiso serio di Gabinete Wever Croes pa mehora e calidad di bida di e pensionadonan. “Esaki ta mustra cu nos gobierno ta atento na e necesidadnan di nos grandinan y ta trahando pa nan bienestar,” el a agrega.

Banda di e aumento di e pensioen tin e reduccion di e prima di AZV pa e pensionadonan cu tin 65 aña of mas. E reduccion di e prima ta un medida cu ta beneficia directamente e pensionadonan, ya cu nan lo haya un alivio financiero significativo. “Nos ta contento cu nos gobierno ta tuma accion pa alivia e carga financiero di nos grandinan” y na un manera responsabel y realistico, Parlamentario Tevreden a comenta.

Sinembargo Tevreden a subraya cu mester keda atento na e necesidadnan cambiante di e comunidad, particularmente di e grupo di pensionadonan. “Nos ta comprometi pa sigui monitorea e situacion di nos grandinan y tuma e accionnan necesario pa garantisa nan bienestar continuo,” el a conclui.