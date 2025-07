Bo por simpatisa cu AVP, ta bo derecho. Pero bo tin derecho tambe pa spera cu finansas publico wordo usa responsabelmente. Loke ta pasando awor den e coalicion AVP-Futuro ta mustra claramente: Mike Eman ta ripitiendo e mes patronchinan di pasado, pa gana tempo y espacio politico personal. Pero pueblo ta perde, ta sin direccion, sin oportunidad y confianza.

Durante su gabinete anterior, Mike Eman ya a inventa funcionnan sin contenido real: “coordinador sin coordinacion”, “directiva sin direccion” y ministerionan sin vision. Awor nos ta mira mes cos tumando lugar: ta nombra minister pa wordo guia pa parlamentario De Meza, ta pone hende loyal na partido AVP pa bira diplomatico cultural, y crea yen di cupo fantasma bou nomber di progreso pa emplea candidatonan di coalicion.

Aumento di bijstand, pero sin salida real

Na lugar di duna hende herment y oportunidad pa sali for di pobresa, gobierno ta planta mas y mas simiya di dependencia. Bo no por combati miseria cu limosna. Nos tin di crea oportunidad pa siña hende con pa pisca, enbes di duna pisca. Ta e poder y crecemento mental, dignidad y autonomia ta loke por cambia bida di e ser humano, no un carta di invitacion pa un reunion politico den bario y pa strooi cu mangel di dependencia na gobierno.

E gobierno ta campañando y no ta gobernando

Esnan cu ta controlando e retorica y e media lo bisa cu tur cos ta bon. Cu Aruba ta na caminda pa sigui crece. Cu nos gobierno tin derecho di organisa evento y fiesta. Pero cu ki meta? Unda gobierno ta guiando nos como pueblo?

Nos no sa kico ta e rumbo pa infrastructura. Nos no sa kico ta e plan pa salud mental. Nos no sa kico ta e plan pa energia sostenibel, vooral cu e ministerio aki ta den man di un (vak)minister sin vakkennis.

Netamente pa compara: durante e tempo di gobierno anterior, MEP-RAIZ no tawata un gobierno a la perfeccion. Pero por lo menos tabatin un direccion den finansas, salud mental, y servicio social. No tabatin fiesta sin fondo. Nos a mira e intento pa stabilisa e pais despues di COVID-19. Y nos a experiencia un crecemento economico grandi. Un bahada den desempleo y un Aruba mas sigur.

Nos a pasa 100 dia pero nada no ta move. Y pregunta ta keda: riba kico nos ta warda? Minister Wyatt-Ras ausente, minister Cecilia riba pasarela. Minister Herde ya caba hincando Aruba den debe. Y Eman ta tira mangel, pa purba rebiba un legacia politico cu den pasado a yega di traha, pero cu no tin acogida mas.

Pueblo ta perde, si pueblo no ta atento

Nos a mira hopi show den e gobernacion. Pero show ta bon pa gana campaña, no pa goberna. Show no ta bon pa construi un pais. Nos a pasa den un tempo duro cu COVID. Nos a perde hopi hende. Nos a sinti kico ta vulnerabel realmente. Y bo lo a kere cu tur lider, primordialmente esnan politico lo a gara e mensahe: Fortifica bo pais financieramente, socialmente y crea reserva pa futuro.

Pero e ta bisto: AVP-Futuro no ta liderando, nan no a capta e mensahe. Keto bay gobernando cu brasa y cu sunchi, no cu solucion real pa pueblo.