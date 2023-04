Den e asina anticipa reunion ariba e tematica ‘encuanto impacto di aumento di costo di bida riba poder di compra’, cu a wordo yama pa sr. Eman, sr. Santos do Nascimento, y sra. Croes nos por a mira cu sra. Croes no a hiba palabra mes, sr. do Nascimento a hiba palabra solamente den di dos tanda y sr. Eman solamente e prome tanda, haciendo cero pregunta y djey bandona e reunion prome cu ora. Ora cu nos a prepara pa hiba un debate riba unda nos tawata, ta awe y unda nos kier bay como pais e lider di partido AVP y lider di fraccion a laga di desea.

Enseñansa ta clave pa e progreso di nos pais

Den e reunion mi a enfatisa cu si realmente nos kier atende poder di compra o pobresa di nos generacionnan na un forma structura nos tin di bay na raiz di e problema, cual na mi opinion ta enseñansa. Si bo kier eradica pobresa, e ora enseñansa no por ta un formalidad solamente, pero e mester wordo balora como e yabi pa resolve e problema aki. Cu enseñansa no necesariamente mester ta riba nivel academico, pero enseñansa den e sentido mas amplio di e palabra. Si un persona siña un ofishi cu e por domina cu su abilidad di su mannan, o riba nivel academico lo haci cu e persona ta crece riba su mes y asina sigura un entrada pa e y su famia. Den nos comunidad sigur tin hendenan vulnerabel y nos tin di continua na esforsa nos mes pa baha e cantidad aki mas cu nos por. Pero na un forma duradero, structura y intergeneracional. No na e estilo di duna nan pisca, pero na e forma di siña nan pisca. Lastima ta cu di parti di AVP e debate no a bay den e direccion aki mes.

AVP silenciando e hala nobo durante reunion

E ta remarcabel cu Eman ta bini den parlamento pa menciona palabranan manera: ‘esnan mas vulnerabel’, ‘pobresa penoso’, ‘interes general’ ‘necesidadnan basico’ pero no ta brinda ningun tipo di solucion of sugerencia di con otro gobierno por haci e trabou. Ademas, e no ta ni duna oportunidad na esnan den su partido cu realmente si por debate y contribui na nivel pa vocifera nan mes. Si nos tin di kere e palabranan di sr. Santos do Nascimento den AVP, ta Old Boys ta percura kico ta bin papia den sala. Si bo no sigui esey, lo bo wordo silencia, maltrata, difama, y insulta den cas di partido AVP.

Solucionnan berdadero

Nos peticion na Gabinete Wever Croes 2 ta pa haci esfuerso pa hisa e cantidad di graduadonan riba nos pais. Mehora e conexion entre scolnan pa por tin continuacion sin problema. Y tambe pa dicidi pa caba riba kico ta bira e idioma den nos enseñansa. Na final mi lo a prefera cu AVP lo a yama e reunion aki pa duna ideanan, contribuicion real na solucion o alternativa, pero awor mas cu nunca mi ta convenci cu nan no tin. AVP a wordo desenmascara publicamente y maske cu sr. Santos do Nascimento a roganan pa cambio y scoge un direccion nobo, nan a prefera na keda wanta na e Old Ways di e Old Boys.