Hendrik Tevreden (MEP): “Contrario na recreacional, cannabis medicinal ta keda cu mi sosten”

Durante e ultimo dia di prespuesto, e asina yama mocion pa cannabis a keda presenta pa cual parlamento den su mayoria a vota contra. Mas cu claro, oponentenan politico no por a warda ni un rato pa sali bruha tera di un manera formal, haciendo wega politico cu esaki.

Colega parlamentario Sr. Croes di fraccion di RED a presenta e mocion cu ta basa su mes principalmente riba discriminacion contra personanan di creencia rasta, pero mas esencial ainda, riba drugtest cu ta wordo haci inhusto riba un persona, categorisando e como un risico pa trabou siendo cu e persona no a ni cuminsa traha ainda. Aunke mi ta comprende Sr. Croes su pensamento, mi mester bisa cu ora ta trata cannabis medicinal bo ta trata cu salud. Pues nos tin di keda den e contexto!

Cu nos bay di acuerdo pa haci’e como algo tolerabel manera cu a propone, e ta habri porta pa legalisacion indirecto pa recreacional, algo cu ni ami, ni mayoria colega ni tampoco e gobierno den coalicion ta para pe. Manera nos prome minister Evelyn Wever-Croes ya a indica na varios biaha, tin un comision asigna pa haci nan ‘due diligence’ riba e topico aki. Pa e mesun motibo aki durante mi ‘stem motivering’ mi a bisa ‘cu garoshi no ta core dilanti di e cabay’ y cu cannabis medicinal tin su tempo. A pesar cu investigacionnan mundialmente ta andando rigurosamente, ya ta tin casonan mundialmente unda cu cannabis a prevalece cu beneficionan medicinal, esaki ta e motibo cu gran mayoria ta pro medicinal.

Na Aruba e comision asigna tin di atende cu multiple sondeo, entre nan por ehempel e impacto transcultural, y e impacto socio-economico pa menciona algun. E trabounan di e comision ya a cuminsa y naturalmente nos kier pa nan acelera e proceso, pa mas tanto hende cu ta desea por haya e oportunidad di tratamento cu medicina alternativo.

Pues manera cu ta cita den e programa ‘Hunto pa Aruba’ bou di punto di medicina alternativo lo mantene na e palabracionnan y implementa e proceso pa legalisacion di cannabis medicinal, pa tur persona cu ta desea por tin e oportunidad pa por scoge medicina alternativo cu a mustra avancenan y alivio riba diferente malesanan, semper y cuando esaki bay bou e supervision adecua y regula door di profesionalnan den e ramo.

Cannabis medicinal y cannabis recreacional no ta mescos. Mayoria hende cu ta usa cannabis recreacional, ta tras di e experiencia cu ta bini cu esaki. E ingrediente (delta-9) THC den cannabis ta duna un efecto psycho -activo o cambio den e estado mental. Esey ta e motibo cu cannabis halto den THC ta popular pa esunnan cu ta use recreacionalmente. En cambio, generalmente esunnan cu ta uza cannabis medicinal ta buscando un tratamento y/o alivio fisico o emocional. Nan kier sinti miho y no necesariamente kier un efecto psycho -activo. Nan ta haci uso mas tanto di CBD den e cannabis, cu a mustra di tin efecto ariba nan malestar. Pues ta un diferencia grandi cu bo no por categorisa recreacional y medicinal como igual.

Cannabis recreacional ta keda castigabel pa ley y polisnan lo sigui actua contra plantacion, distribucion y bendemento di esaki.

