“Den pasado ya mi a splica ariba e importancia di tecnologia den e sistema hudicial, cu lo por wordo combina awendia cu e adelanto riba Inteligencia Artificial cual lo yuda hopi pa preveni y soluciona problemanan riba caya”, Lider di Fraccion di MEP, Parlamentario Hendrik Tevreden a declara.

​ Minister di Husticia y Asuntonan Social, Rocco Tjon, durante e ultimo añanan a pusha hopi riba e aspecto aki y a logra cu e ‘Operation Command Center’ (OCC). Tevreden a agrega cu rond di Aruba, na lugarnan strategico, tin camaranan poni pa capta imagennan y yuda polisnan preveni of soluciona problemanan.

​ E software cu Inteligencia Artificial ta asina avansa cu e sistema por detecta color di auto, number di auto, of e persona en cuestion. No ta importa con duro of cuanto auto ta pasa, e camaranan aki ta reconoce numbernan di auto y ta sigui e instruccionnan cu e ‘command center’ ta duna.

​ Esaki kiermen cu si bo faya, bo ta haya di e camara cu ta informando patruyanan den ‘real time’ kico ta pasando y unda nan mester ta. Di e forma aki, ‘hit and run’ of atraco lo por wordo resolvi di un forma basta lihe, Tevreden a agrega.

Ta cuminsa cu 258 camara

​ E parlamentario a laga sa cu den siguiente presupuestonan lo sigui amplia cu mas camara pa instala rond di Aruba. Pero awor caba tin 258 camara instala rond, den lugarnan unda tin hopi movecion y e conocido ‘hotspots’.

​ Asina ta logra combati criminalidad mas eficiente, alabes preveni criminalidad door di por actua mucho mas lihe den “real time” pa por resolve casonan cu menos capacidad humano.

​ “Nos orguyosamente tin e OCC mas moderno den region y sigur e mihor ekipa. Akinan bo ta mira cu planificacion y vision agresivo cu strategia intenso a duna resultado positivo”, a expresa.

Operation Command Center. Kico e Ta? Tres funcionalidad ta bin hunto centralisa den un localidad:

– Centrale meldkamer (central di polis)

– Radar kamer

– Camera surveillance

Tur esaki na e centro na Savaneta unda lo e ‘Operation Command Center.

Localidadnan rond di High-rise hotel area, binnenstad San Nicolas, y rond di 40 localidad strategico rond di Aruba, lo wordo vigila sin kita afo binnenstad Oranjestad (cu ta den ehecucion).

E sistema di software ta consisti di inteligencia artificial. Esaki ta haci e trabou pa resolve casonan mucho mas eficiente y eficaz. Alabes e ta facilita e tareanan di e polisnan riba caya door di por guia nan y duna nan informacion ‘real time’.

E software por distingui y selecta riba color di paña, color di vehiculo, number di auto, areanan specifico etc.

Kico lo logra cu esaki?

Combati y preveni criminalidad mas eficientemente door di por actua mas lihe, corecto y den ‘real time’.

Ademas bo lo por resolve casonan cu menos capacidad humano.

Den resumen, por bisa cu Aruba ta bay tin e ‘operation command center’ mihor ekipa y mas moderno di henter region.

​ Pabien na Gabinete Wever-Croes y minister Rocco Tjon cu e avance importante aki pa Aruba. Aruba ta sigui bira mas sigur pa nos mes y nos turistanan”, Parlamentario Tevreden a expresa.