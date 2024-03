Parlamentario di Fraccion di MEP, Hendrik Tevreden a duna un bista riba e un di e procesonan cu tin andando na e momentonan aki den Parlamento. El a referi na e ley di matrimonio di mesun sexo y a indica cu e ley aki tin dos punto importante. Tin un ley di iniciativa den Parlamento, pero tambe tin un ley unda cu Fundacion Orguyo ta bringando nan caso den Corte, mientras cu e caso ta den casacion.

Tevedren a señala cu na cuminsamento di aña, e advies pa loke ta casacion a sali adelanta. Ta premirando cu e veredicto final di casacion tambe lo sali adelanta. Sinembargo, tin un proceso cu tambe ta andando den Parlamento, caminda e iniciativa di ley di matrimonio di mesun por wordo pasa den Parlamento.

Ta trata akinan di dos trayectoria diferente cu ta andando y mester atende cu tur dos, a remarca.

E parlamentario a referi cu ambos proceso ta importante. Pesey cartanan a bay pa diferente instancia comparti nan pensamento riba e tematica aki y nos ta complimenta e proceso cu a wordo bon atendi pa Presidente di Parlamento, kende a bin ta haciendo un tremendo trabao pa atende cu tur ley atrasa, leynan nobo y sigur lo atende cu e ley aki tambe pa e wordo yama.

Tin un lista di ley riba agenda di parlamento cu tin cu keda trata y e ley aki tambe ta un di nan cu ta bay wordo trata, pesey tur e conmocion y desconfiansa rond di esaki no tabata necesario mes.

“Nos di Fraccion di MEP a scoge pa nos continua na mesa cu Raiz pa locual ta e dialogo riba e tratamento di e ley aki. No tin necesidad di atende e tipo di asuntonan aki den prensa. Nos a scoge pa sigui e proceso indica y nos lo cumpli cu esaki tambe”, Tevreden a expresa.

Esaki ta e miho manera na mi opinion pa atende cu un ley cu ta asina sensitivo y delicado, cu por trece division den nos comunidad si no anda cu sabiduria cu ne. Pero mi ta bolbe ripiti, cu e ley ta bay yega na turno pa tambe wordo trata manera tur otro ley cu ta drenta parlamento, asina Parlamentario Hendrik Tevreden a finalisa bisando.