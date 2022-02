E parlamentario di e fraccion geel cu ta sostene Gobierno a ser contagia cu e virus di Covid-19 y a keda algun siman den cuarentena. Tevreden ta un di e personanan cu desde un principio a dicidi cu e NO lo vacuna. Manera e mes ta bisa: ‘Ami ta kere cu tur hende lo por haya Covid, pero cu si bo curpa tin un systema inmunologico stabiel esaki lo yuda hopi. Pero ta importante pa cuida y tene bo sistema inmunologico halto y ekipa cu vitamina y percura pa bo drumi suficiente. Na e ultimo aki, esta drumi suficiente, segun Tevreden el a faya como cu el a tuma tres dia unda a drumi hopi laat, y lanta hopi tempran cu a debilita mi sistema’, segun Tevreden ta splica, y “mi ta calcula despues di esey a gara e virus”. Mi no ta desacredita e vacuna, o esnan cu si a tum’e. Pero p’ ami, e forma aki a funciona y pa hopi mas e ta funcionando. Naturalmente mi ta conseha tur esnan cu tin problemanan secundario di salud, e.o. presion halto, diabetes, astma, o cu di nan mes kier vacuna, o boost, pa haci esaki. Sigur na esnan di mas edad den nos comunidad. Sinembargo esnan mas hoben cu sa cu nan no tin un o otro problema secundario di salud, y ta mantene un rutina di drumi tempran, sistema inmunologico halto tumando vitamina y comiendo saludabel, pa sigui cuida nan mes teniendo distancia social y uzando mondkap. Esaki ta mi pensamento y mi no ta impone riba ningun hende, pero mi sa cu tin un cantidad grandi di persona cu ta pensa similar ariba e tema aki. Mi ta consciente cu e pensamento aki ta diferente na gobierno y esaki no ta un problema. Nos ta ken nos ta, y tin derecho pa pensa y tuma decisionnan diferente, Tevreden a remarca.

Exit Strategy di gobierno di Aruba

Tevreden ta contento di tende cu Minister Oduber a anuncia cu lo tin un exit strategy for di pandemia, y ta sostene esaki completamente. Ta loke nos tin di concentra ariba dje awor, y nos tin di haci esaki sistematicamente pa logr’e cu exito. Un exit strategy no ta un evento sino e pasonan cu lo wordo tuma pa sali di e pandemia. Y entrante dia 17 di februari Gobierno a anuncia cu lo cancela tur medida di Covid. Kico esey ta nifica: cu entrante dia 17 esnan cu ta biaha pa drenta Aruba, tin di haci test si nan no ta vacuna. Esnan vacuna dos biaha y a ricibi e booster shot, no lo mester test. Tur medida local manera cu nos ta conoce ta keda cancela. Orario di cierre ta bay normal. Esnan cu kier sigui uza tapa boca por haci esaki, y si bo tin sintoma di covid, keda paden y haci test pa verifica. Durante e dos añanan aki di pandemia, Gobierno a percura pa tur hende cuida, y e momento a yega awor pa tur hende ta atento pa sigui cuida nan mes. Mi kier finalisa bisando danki na esnan cu a manda mi mensahenan di pronto recuperacion y cu tawata atento riba mi, mi ta aprecia boso tur. Y laga nos sigui biba saludabel y cuida nos mes, mas cu nos por.

