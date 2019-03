Hendrik Tevreden: Darlaine Guedez Erasmus ta e ‘MVP’ den ayudo brinda na Meiveld!

No ta desconoci cu Aruba mester a implementa un crisisplan social, mirando e decadencia cu e gobierno nobo a encontra na 2017 ora cu pueblo a rechasa Gabinete Mike Eman 2. Pa por a implementa un plan di e magnitud aki unda cu mas di binti departamento tin di colabora cu otro den un forma nobo, sin conta e lista largo di personanan afecta cu tin gran urgencia pa ricibi ayudo, bo por imagina cu no ta un trabou facil.

Sinembargo Gabinete Wever – Croes 1 a tuma rienda di e situacion, y parlamento na su turno a vota na fabor pa fondo pa un crisisplan social. Pero tin un cantidad grandi di hende cu ta involucra, cu kisas uno no ta mira tur dia. Un di nan ta mi colega Darlaine Guedez Erasmus. Un politico hoben profesional cu un acogida tremendo, pero riba tur cos, cu un curason grandi pa su prohimo.

Den e caso di Siegfried, e ciudadano cu e ‘media 24 ora.com’ a bay haci un reportahe di dje na Meiveld, un ex-cliente cu ambos Darlaine y mi persona conoce hopi bon y a yega di atende cu ne den nos profesion anterior. A hay’e den un situacion mas dificil di loke e ta conoce caba. Siegfried apesar di su otro problemanan, semper a persevera pa yud’e. Y awe el a ricibi su ayudo tambe!

Awe Siegfried ya no ta su so na su cas. El a haya un hogar na un cas di anciano priva unda cu nan lo cuid’e y dun’e e atencion cu e mester. Mas ainda, su ruman homber tambe lo ricibi e ayudo pa por tin locual e mester na su cas. Danki na mi colega Darlaine, cu ta un di e motornan tras di ministerio social di minister Glenbert Croes cu a ocupa su mes pa logra esaki.

Naturalmente nos ta agradecido na e trabounan di tur otro hende cu a duna un man cu e proceso a cana hopi lihe. E tabata un teamwork di entre otro CAA, Inloophuis, DAS y otronan cu a brinda e ayudo manera cu e crisisplan ta propone. E manera cu nos kier pa e plan funciona tambe pa hopi mas ciudadano riba nos isla, cu lastimamente e gobierno anterior di Eman a laga na caya.

Darlaine ta un trahador social hopi dedica y nos sa cu apesar e ta haciendo hopi mas pa nos ciudadanonan, e no lo sali proclam’e, p’esey nos ta hacie p’e y pa asina mes momento kita e percepcion robes cu medianan corumpi kier pa pueblo kere.

E ministerio social di Gabinete Wever – Croes 1 ta atendiendo cu e retonan social cu a wordo hereda. Y mi tin di bisa cu colega Darlaine Guedez Erasmus a demostra cu asina aki nos ta mira y sinti cu e speransa pa Aruba su adelanto y bienestar ta grandi. (MVP- Most Valuable Player).

Comments

comments