Hendrik Tevreden: “Aruba ta scoge pa un nivel di politica diferente”

Durante su disertacion den parlamento, Sr. Hendrik Tevreden, parlamentario pa partido MEP, a bay bek pa loke tabata e marcha pacifico di diabierna ultimo.

E marcha a bay den un forma pacifico, cual sigur tabata algo democratico. Pero si segun Sr. Tevreden, Aruba dia 12 di april a rechasa e liderasgo manipulativo. Aruba ta ariba e bon caminda, unda cu e ideologia y pensamento cu gobierno ta treciendo den prensa, unda cu mester ta democratico, basa ariba respet mutuo.

For di cuminsamento caba, por bisa cu e marcha no tabata hustifica, e no tabata tin un causa, toch asina ex lidernan a scoge pa manipula y purba na dividi, e resultado a duna gobierno un satisfaccion pa sa cu pueblo ta mas consciente, unda cu e lo marcha pa un causa husto.

Tevreden a sigui bisa, cu Aruba ta scoge pa un nivel di politica diferente, y for di parlamento nan ta determina pa pone esaki den practica. Pero mas ainda pa por biba mas ainda pa locual ta wordo predica.

E puntonan ariba cual kier concentra ta pa ora cu ta haci algo pa e tin hustificacion, pa e ta uno democratico, pero tambe un causa mara na dje. El a enfatisa no solamente na esunnan cu a organisa e marcha, pero tur lider den e comunidad aki, pa percura pa ora cu bo ta lidera, semper tin den mente pa yuda un otro pa ta miho cubo. Semper tene den mente pa pone un direccion concreto. Tene den mente un vision cu hende por carga, pero cu ta crea algo cu ta miho pa e comunidad aki.

Ta e cambionan aki parlamento kier mira, y p’esey ta trece esaki den prensa y ta spera tur cooperacion di prensa Arubano, pa hiba e mensahe pa educa e pueblo pa asina hisa e pensamento y forma di actua di nos pais, na un nivel mucho mas halto. Y pa ta critico, segun Tevreden, bo mester ta constructivo y critico alabes. Pero ta importante pa tin y ta husto den e causa pa cual ta para pe.

Parlamento ta priminti pueblo pa mantene e gobierno aki ariba su ‘qui vive’, unda cu parlamento lo percura pa haci e trabao cu e pueblo a scoge nan pa haci, pa vigila y mira e direccion cu e gobierno ta scoge pa hiba e pais aki. Y parlamento lo percura, pa pidi resumennan di cada kwartaal, di e maneho di gobierno. Un ehempel ta e Sociaal Crisisplan, unda cu cada kwartaal ta bin parlamento pa duna cuenta di con e placa ta wordo gasta.

Lo mantene gobierno na e afspraaknan cu el a haci e comunidad. Kier mantene gobierno cu ta sirbi pueblo y traha pa pueblo na un manera integro.

Actualmente ta para dilanti diferente retonan como pais y como parlamento sigur, nan lo percura pa haci nan trabao debidamente, na ‘ere en geweten’, ariba e casonan aki.

Tabata palabranan di Sr. Hendrik Tevreden, miembro di partido MEP den parlamento.

