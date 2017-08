Hendenan experiencia ta encabesa lista di UPP/PPA

Booshi Wever, lider di UPP, a mustra su satisfaccion durante un conferencia di prensa yama pa partidonan UPP y PPA. Ta un proceso cu a cuminsa como UPP algun siman pasa. A cuminsa caminda un ciudadano a acerca partidonan politico pa purba di yega na algo. Lamentablemente esey no tabata exitoso. A haci un otro intento pa purba cu e otro partidonan mas nobo y e partidonan menos grandi pa forma un bloke, pa asina bay frenta e retonan cu tin. Lamentablemente esey no a sosode. E motibonan no ta relevante.

Si awor aki ta relevante cu dos partido, encabesa pa hendenan cu basta experiencia, a pone banderanan di cada partido un banda y pone e bandera di Aruba na prome luga, pa asina brinda e pueblo aki un alternativa real, unda cu programanan, unda cu sigur sigur populismo no ta hunga un rol, pero cosnan realisabel, unda cu ta kere cu pueblo di Aruba lo wordo beneficia cu esaki. Reunionnan cu a hiba cu PPA a bay den un ambiente sumamente positivo. Ya caba na prome instante cu a sinta, a ripara cu nan bista tabata den un direccion. E bista cual ta Aruba. Aruba tin mester di un grupo di hende cu experiencia den e situacion cu ta, den e coalicion cu ta awor aki, ta algo cu ta bay sirbi no solamente nos hobennan, nos grandinan, pero henter pueblo di Aruba, ofrece un porvenir y programa cu ta na beneficio y bienestar di e comunidad Arubano. Sigur aki poco dia lo tende e dos dinosaurionan lo a cera cabes. Nan ta dinosaurionan cu pa traha na bienestar di e pais aki. Ningun di dos awor aki tin ambicionnan mas leu. Sigur otronan riba lista tin y nan ta dispuesto pa yuda den esaki y tambe sigur sigur den un Gobernacion, si nan mester logra yega asina leu y pueblo duna e sosten, cu por ofrece pueblo e alternativa real.