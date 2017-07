Diabierna pasa di 11:30 anochi un persona a raporta na Polis cu di atardi el a mira preke benta abou riba acera den Guyabastraat y anochi e ta ey bou. E persona no sa si preke tabata na bida of morto debi cu el a acerca preke y no tabata reacciona ora nan a purba lante. Patruya di Oranjestad a presenta y asina a logra lanta preke y dogcatcher a buske bay cune su cas.