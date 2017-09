Awendia nos tin e supermercadonan cu a kibra e waf chikito na Aruba. Nos conoce e mesun fenomeno aki na Corsou, pero toch nan markthalnan a perdura te cu dia di awe.

E conocido comerciante Adi Saladin, a splica cu e pueblo di Corsou a respeta e sistema di fruta, semper nan custumber a keda di sigui bay. Na Aruba no. Saladin a sigui splica cu nos hendenan no a bin waf mas.

Ta ripara cu tin un negoshi, e frutanan cada biaha a bira dos, tres, a yega te na 10 hemchi di cuminda di porco pa dia. Lastimamente ta hopi placa tira afo. Ta frutanan bunita, pero Saladin no ta biba di bunitesa, sino di entrada. Hendenan a custuma demasiado na Supermercado. Actualmente ta supermercadonan ta manda cu fruta y berdura. Hendenan ta yega cu nan garoshi y ta mas simpel.

Si tin un hende pensa of Gobierno tin pensa di haci algo asina, Barcadera no ta e luga. Sigur sigur cu no, segun Saladin. E ta mucho leu. E ta sigui comenta cu esun cu kier purba, pero e ta duda cu e ta viabel pa bende fruta manera antes tabata haci. Patras di e markthallen tin un beach cu si Gobierno lo kier, of lo por traha algun casita pa purba wak si tin un hende cu lo kier bende fruta eynan, cu berdura. Pero, sinceramente, door di e trafico, e hendenan cu a custuma caba na e supermercadonan, Saladin ta duda. Of tambe nan ta bashando Bushiri abao, aparentemente, cu ta cerca di e hotelnan, pa e turista lo ta leuk y bunita tambe pa nan traha algun hala eybanda. Ohala, el a bisa, pero e ta duda.

Antes un comerciante tabata trece fruta for di Republica Dominicana, pero no a logra pa motibo di e gastonan di transport. Si trece via barco, e ta dura hopi y no tin hopi barco cu tin e ruta eynan pa bin. E otro cos ta, no sa si e tempo eynan ya a cuminsa paga of hendenan a cuminsa paga riba cierto articulonan, invoerrechten cu ta pon’e bira mas caro. Fruta tin, di Venezuela mesun cos. Di Colombia mesun cos. Colombia a ofrece hopi biaha. Saladin a yega di papia cu hendenan ta ofrec’e. Ora cu bin ripara pa bo pon’e te na Aruba, e ta sali hopi caro. Esey ta un di e motibonan cu no por a trece fruta ni for di Republica Dominicana of Colombia. Ainda for di Venezuela. Pero por a ripara aunke e bolivar casi no tin balor, e dollar ta asina halto, asina mes e ta caro. Cada biaha nan ta grita. Tempo di antaño, ta papia di 7 of 8 banana pa 2 florin. Awor aki bo ta paga pa un banana 1.25, depende e tampaño. Ta un diferencia demasiado grandi. E canasta familiar, un hende cu ta gana un minimum loon ta bay un supermercado y ta yena su canasta cu varios fruta.