Cuerpo Policial Aruba den un anuncio a informa cu, despues di un investigacion di varios luna, dirigi riba ‘afpersing’ (blackmail) y participacion den un organisacion criminal.

Recherche di Santa Cruz (DAR-4) den colaboracion cu Fiscal di Ministerio Publico y Huez Commisario, bureau Financiele Onderzoeken di KPA (BFO) y Digitale Recherche di KPA a realisa dia 2 y 3 di maart 2023, 4 detencion y a haci entrada hudicial na 4 adres.

Informacion cu nos a keda despone di dje ta cu tin persona femenino cu ta traha na un banco local, e otro un persona cu a participa den eleccion tras di lomba cu un partido politico. A bishita varios adres pabou di brug.

E persona nan deteni ta:

Un hende muher di inicial A.M.T.M. naci na Republica Dominicana

Un hende homber di inicial D.J.L.K. naci na Aruba

Di dos hende muher di inicial Z.A.R.A. naci na Venezuela y e di dos hende homber di inicial A.R.G. naci na Aruba.

E grupo aki supuestamente tabata aserca victimanan cu insinuacion nan di gusta hende pa despues pidi video of portret di parti intimo di e victimanan.

Unavez ku nan a graba e victimanan ‘den accion’, nan ta menasa e victima nan di publica e grabacion riba social media si nan no paga.

Un cantidad relativamente grandi di victima a wordo identifica y miles di florin a wordo paga pa evita ku video of portretnan bergonzoso wordo publica riba social media.

Durante e ultimo entrada hudicial e bin encontra tambe un cantidad basta grandi di placa na effectivo y akinan a detene un otro homber di inicialnan D.E.S.M. naci na Venezuela pa labamento di plaka.

E investigacion ta continua y no por descarta cu mas detencion lo tuma lugar. KPA y OM ta pidi communidad pa no cay den e weganan aki di tentacion ku por conduci na ‘sexting’, pasobra bo tambe por bira victima. Evita berguenza y perdida di plaka y no cay den e trampanan aki.