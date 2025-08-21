A bishita Fundacion Luna debi cu ta un fundacion cu ta dedica hopi na cachonan, y a puntra sra Zoraida Conijn encarga cu e fundacion kico ta su opinion cu doñonan di cacho ta laga nan animal riba caya y ultimo tempo cachonan ta atacando hendenan riba caya bay off.
Zoraida a bisa cu ultimo tempo hendenan no ta worry cu nan cacho mas no ta tur hende pero tin un grupo, e cacho no a nace riba caya el a nace den un cura di cas di hende y e ley tey, pero kende ta zorg cu esaki ora e cacho sali ataca hende, mucha y unda e straaf ta. Si polis parti boet mes e no tin un follow up, y no tin consecuencia y kende ta stop.
Hende no ta reacciona manera mester ta tin varios campaña andando pa sterilisa bo bestia pornada hasta na fundacion luna nos tine nos ta busk’e pabo, pero hendenan no ta operando nan mascota mas, nan ta yamabo ora e mama ta hayando e puppiesnan caba. Anos no tin luga pa mas mi tin 140 cacho e ta bahando, nos no por tuma mas puppies, opera bo mascota prome cu e cay priña, hendenan ta prefera di benta e cachonan chikito den mondi y nan sobrevivi mes nan lo bay ataca cabrito, carne cu nan haya den mondi.
A sinta hopi biaha na mesa pa cu un plan nacional, nos no sa si esaki ta den un lachi pero nos sa cu ta trahando un shelter nobo na Kibaima, esei no lo revolve e problema e ta un shelter pa kico bo mag deshasi bo bestia, e mentalidad di hende mester cambia, e lo cambia ora nan sintie den nan cartera si parti boet, bo ta zorg pa Polis bay parti boet y nan tin cu paga y bo kite cacho ya pa mayan nan tin otro.
Ley di boet t’ey e follow up parce cu na OM nada no ta pas eynan e ta keda pega y e hendenan no ta hayando e boet obliga pa paga y esei mester sosode, pesei bo ta mira autoridad no ta reacciona, ta haci tanto show na cas di hende parti boet pero nada ta pasa.