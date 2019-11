Helin and Tavo di Estonia ta e promenan pa cumpra e buki “An Aruban In Libya”

Un famia di Estonia a celebra tres primicia na nos isla. Na nan prome bishita na Aruba, Helin, Tavo y nan yiu Hanna a bira e prome huespednan “Airbnb” na Milagro’s Garden Apartments y e promenan pa cumpra e buki “An Aruban In Libya”. E conocido autor Arubiano Clyde Harms kende a traha hopi aña pa Exxon, a skirbi e buki den cual e ta conta storia y anecdotanan di su añanan (1966-1973) cu Esso na Tripoli, Libya. E produccion di e buki a wordo financia pa dos ruman Venezolano cu ta biba na Aruba, Alberto y Irwin Perret-Gentil, como un regalo na Koningin Wilhelmina Fonds. Nos tur mester ta gradici pa e bunita gesto aki di e rumannan. Tur ganancia (100%) di benta di e buki An Aruban in Libya ta bay pa KWF. E autor tambe a regala su derechonan na e fundacion cu ta preveni y combati cancer na Aruba. E buki tin un bunita kaft duro; e ta consisti di 111 pagina cu ta contene mas di 150 potret hopi interesante. Sra. Lynn Long, un visitante frecuente na nos isla for di Salt Lake City, Utah, a skirbi e prologo. E redaccion final tabata na man di Irene Peterson kende tambe a redacta dos otro buki di e mes autor. Tavo y Helin ta conta nos cu hopi animo cu nan ta goza un mundo e laman blauw turkesa rond di Aruba y e variedad grandi di cactus tur caminda cu bo bay. Nan a goza un bom e Butterfly Farm caminda nan a bay varios bes. Otro cosnan cu nan a haci cu ta imprimi pa semper den nan memoria di nos isla ta subimento di Hooiberg, e exploracion di e costa nort y e bahianan chikito y solitario cu santo blanco y limpi. Nan ta haya e Arubianonan masha cariñoso y hospitabel. Nan a purba varios restaurant etnico y gusta nan cuminda. Nan a comenta cu dia cu nan yega bek na Estonia caminda nan cas ta bou di sneeuw y e temperatura ta bou di zero, nan lo anhela di ta bek bou di e solo cayente di Aruba. “An Aruban In Libya” ainda no a wordo lansa oficialmente, pero e ta na benta pa solamente $20 na oficina di KWF den Spinozastraat y den algun dia na tur libreria. E ta un bunita regalo di Pasco y alabes ora bo cumpra e buki bo ta yuda KWF preveni y combati e malesa asina cruel.

