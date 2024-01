Debi n’e creciente incidencia di COVID-19 rond mundo, ta necesario sigui cu e uzo di mondkapje y vacunacion, e director general di e Organisacion Mundial di Salud (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus, a afirma diabierna.

“E malesanan respiratorio causa pa COVID-19, griep y e otro patogenonan a aumenta na hopi pais durante varios siman y ta spera cu esaki sigui despues di e reciente festividadnan,” Ghebreyesus a skirbi riba su cuenta personal di e red social X (anteriormente conoci como Twitter).



N’e tal situacion aki, e hefe di WHO a pidi n’e publico pa “haci e test y busca atencion mas pronto possible, pasobra e tratamentonan contra COVID-19 por preveni maleza grave y morto.” “Sigui uza mondkapje, ventilacion y distanciamiento pa reduci e exposicion y sigura pa boso y boso sernan keri ta up to date cu boso vacuna contra COVID-19 y griep,” el a agrega.

Fuera di esey, el a sugeri e gobiernonan pa “brinda acceso na test, tratamento y vacuna confiabel, specialmente na esunnan cu ta core mayor riesgo pa sufri un infeccion grave.” Autoridad mester “mantene vigilancia, secuencia y presentacion di informe pa sigui e evolucion di e virus (cu ta provoca) COVID-19 y suministra mensahe cla riba e riesgo y e medidanan pa reduci e riesgo pa su poblacionnan,” Ghebreyesus a señala.

Den e mesun contexto aki, e funcionario a recorda cu mester sigui e recomendacionnan permanente pa contraresta COVID-19, cu a wordo emiti pa WHO na 2023 pa atende cu e menasanan global di e malesa.