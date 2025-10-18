Internacional: E reunionnan anual di e aña aki di IMF y Banco Mundial ta tumando luga djis algun dia despues di un “flare-up” nobo den un guera comercial cayente entre e dos economianan mas grandi di mundo. Hefe di Fondo Monetario Internacional (IMF) Kristalina Georgieva diabierna (17 di October) a bisa cu e ta spera cu Merca y China por alivia e tencionnan comercial y evita un cortamento den e fluho di “tera raro” pa e economia mundial cu e ta bisa lo tin un “impacto material” riba crecemento.

Un scenario asina lo a sembra incertidumbre y perhudica un cuadro di crecemento mundial cu ya tabata debilita, Georgieva a bisa periodistanan despues di un reunion di e comision di direccion di IMF, caminda paisnan miembro a expresa nan preocupacion tocante un cantidad di riesgonan cu economia mundial ta enfrenta.

E reunionnan anual di e aña aki di IMF y Banco Mundial (World Bank) a tuma luga dianan despues di un “flare-up” nobo den un guera comercial herbiendo entre e dos economianan mas grandi di mundo, cu a domina e discucionnan entre miles di funcionarionan di finansas y bankeronan central di rond mundo.

Georgieva a bisa cu IMF lo tene un bista cuidadoso riba desaroyonan, pero a señala cu miembronan tabata generalmente alivia cu e economia mundial a resulta mas resiliente cu tabata teme apenas seis luna pasa. Paisnan tabata cla pa “lora nan manga” pa fortalece e fundamentalnan, realisa reformanan regulatorio y atende cu desbalansanan mundial persistente, aunke nan a keda profundamente instabil, el a bisa. “Ainda tin un sentido di ansiedad, pasobra e rendimento di e economia mundial ta menos cu nos mester ta, y pasobra tin un nubia hopi scur di incertidumbre cu ainda ta tene nos cabes mas abou, y e incertidumbre ey a bira awor e – “normal nobo” -.