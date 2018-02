Hefe di Departamentonan di Gobierno lo ta e consehero principal di gobierno

Recientemente, Departamento di Recursonan Humano a organisa un encuentro pa tur hefenan di diferente Departamento, hunto cu Prome Minister, Sra. Evelyn Wever- Croes.

Prome Minister a splica e importancia di cada hefenan di departamento di gobierno

Desde un principio, Sra. Evelyn Wever- Croes a splica cu nan lo traha cu cada un hefe di departamento di gobierno y ya caba nan a bin cu menos cantidad di minister y menos cantidad di consehero.

Nan ta paga e salario normal y usual den gobierno. Trahando cu menos minister y menos consehero, e hefe di departamentonan ta bira consehero. Sra. Wever- Croes a splica tambe cu door cu e gobierno nobo, no a haya un traspaso debido, nan lo kier zorg pa evita cu den futuro un situacion manera esaki sosode y den cada hefe di departamento lo por tin e funcionnan di manera structural pasobra nan rango no ta cambia y hefe di departamento semper lo t’ey, y en cambio ministernan semper lo cambia.

Prome Minister Sr. Evelyn Wever Croes a bisa cu unda cu nan lo mustra e importancia di traha cu cada hefe di departamento di gobierno, pero ta spera di nan, cu nan ta spera ayudo y consistencia obhetivo cu nan mester pa funciona debidamente. Nan ta spera di haya e cooperacion di e hefenan di departamento pa por trece mas eficiencia y productividad den e trabaho.

Mas aleu prome minister a bisa cu nan a tende y nan a comparti e frustracion unda cu lo tabata tin keho cu tin hende na gobierno cu nan no ta gusta traha hopi, of por ehempel cu ambtenaar no ta hasi e trabou suficiente. Tocante esaki e la splica cu no ta asina tampoco y cu no ta berdad, cu kizas lo por tabata tin algun hende cu no ta cumpli, pero cu e gran mayoria si ta haci nan trabou manera mester.

Gobierno tin responsabilidad pa trece bek e ordo y disciplina, caminda cu e trahadonan publico cu lo ta funciona lo haya nan derecho y esun cu no ta funciona e ora lo wordo atendi ariba esaki. Esaki ta e tema principal cu minister sra. Evelyn Wever Croes a trece dilanti y tambe a pone enfasis riba e parti pa loke ta trata di integridad di e trahado.

Mester inculca na cada empleado publico e importancia di mantene su mes na e regla di integridad, debi cu tin biaha, na nos cultura tin biaha un bisiña lo a haci un peticion y bin puntra na su amigo di gobierno pa traha lihe riba dje, siendo cu por ta lo tin un 10 peticion prome cu esey , y si un funcionario lo a haci e mester ta consciente cu e lo por hasta perde su trabou y e tipo di cosnan aki mester wordo evita, pa respeta y mantene integridad den nos sistema di gobierno. Esaki ta un ehempel cu Prome Minister a uza.

E integridad lo cuminsa den gobierno mes, pa asina por garantisa esaki den mesun aparato gubernamental, y pa cu esaki minister a gradici na Departamento di Recurso humano cu lo a haci un excelente organisacion den trabou pa e ocasion aki, siendo cu lo ta hopi importante y tambe cu lo tabata e prome di diferente reunionnan, pero ta bay tin reunion frecuente pa keda den contacto cu otro pa asina mehora e servicio cu empleado publico ta produci.

Sra. Wever- Croes a haci un suplica na e hefenan di departamento, den e prome 100 dianan di gobierno, ya cu nan no a haya tur e documentacion ainda, caminda cu e la pidi e colaboracion si tin algun departamento cu documentacion cu a wordo entrega na gobierno y nan no a haya ni un contesta ainda , tuma contact pa por traha e filenan di nobo.

Asina ta cu cada minister tabata tin reunion individual cu cada departamento, unda minister a haya basta pakete di documentacion, unda lo bay tuma algun tempo prome cu tur cos lo keda den su luga pa por cuminsa traha di e manera corecto.

