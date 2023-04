Heart-Centered Leadership Foundation (HCLF) ta anuncia lansamento di ‘Heart to Heart Talk’, un grupo di apoyo cu ta brinda un espacio sano y confiabel pa hubentud y hoben adulto por crea amistad positivo y combersa tocante di nan sentimento y pensamento. E sesionnan ta ofrece espacio pa dos grupo: hoben entre 13 – 17 aña y hoben adulto entre 18 – 21 aña.

HCLF ta reconoce cu no ta tur hoben ta sinti cu nan por expresa nan mes libremente y ta consciente cu hobennan por encontra reto pa crea amistad positivo den ambiente di scol. Como fundacion, HCLF ta mira e relevancia di promove oportunidadnan pa hoben y hoben adulto unda nan por wordo scucha y apoya. E sesion aki ta brinda espacio pa grupo di hoben y grupo hoben adulto comparti nan experiencia den bida diario unda nan por siña y motiva otro dentro di nan mesun seno, mirando cu nan por encontra e mesun tipo di circumstancianan cual ta haci nan compronde y sostene otro mas mihor compara cu persona mas di nan edad.

E intencion di e grupo di apoyo ta pa hoben y hoben adulto por sinti nan mes comfortabel pa papia cu confiansa, por compara e sesion aki manera un momento social den grupo chikito unda amigo of amiganan ta bin hunto y expresa nan mes cu hendenan cu ta comprende nan y balora nan bienestar. E sesionnan aki ta yuda hoben desaroya curashi pa expresa nan sentimentonan, siña conoce di nan mes y otro, forma conexion y amistad positivo, sinti confiansa pa combersa di temanan manera salud mental, amor, stress, y mas. Durante ‘Heart to Heart Talk’, hoben y hoben adulto por siña compronde y duna voz na locual nan ta sinti.

Pa HCLF por logra su meta pa cultiva capacidad positivo den hoben y hoben adulto cu lo por sostene nan na momento di enfrenta circumstacianan den nan bida diario, fundacion ta encurasha mayornan pa considera ‘Heart to Heart Talk’ pa nan yui por siña comparti for di nan curason y crea relacionan positivo cu lo por sostene nan den nan trayecto di bida.

Sesionnan lo tuma luga na Teresita Center, San Nicolas. Fecha pa grupo di hoben ta Diaranson, 3 di mei y grupo di hoben adulto ta Diahuebs, 4 di mei. Orario pa tur dos sesion ta 3:00 PM. E grupo di apoyo aki ta completamente gratis. Mayornan por ricibi mas informacion door di bishita website www.hclfaruba.org/our-events.Tambe por comunica cu Heart-Centered Leadership Foundation na 5841211 (WhatsApp) y via email [email protected] Espacio ta limita.