Heart-Centered Youth Program tabata un exito

Heart Centered Leadership Foundation (HCLF) por mira bek cu un gran sentido di gratitud y satisfaccion di a contribui un biaha mas na un otro experiencia transformacional positivo pa hendenan hoben na Aruba. Siman pasa, 27 hoben a participa den e inspirador Youth Leadership Program di HCLF, cu a tuma luga pa cuater dia completo den e bunita sala di conferencia di Teresita Center na San Nicolas.

Como fundador/director di HCLF y lider di e proyecto, Souxsie Kock, a comparti cu nos, ta e mision di HCLF pa yuda crea lidernan nobo kendenan ta traha cu nan curason. Siouxsie ta considera lidernan pa ta no solamente hendenan cu un funcion formal den liderasgo, pero tambe ta regula manera maestronan di scol, polis, mayor y hendenan hoben, kendenan cu kier guia mas bida conciente. E ta kere firmemente cu si nos traha cu nos curason, cu nos lo ta mas considera, compasiona y ta percura miho pa otro como tambe pa e medio ambiente mientras cu nos ta tuma responsabilidad pa nos bida y e decisionnan cu nos ta haci.

E “Youth Leadership Program” a wordo facilita pa Insight Seminars®. Facilitador, Alicia Stephany for di e region di Venezuela y Colombia, a splica cu Insight ta un entrenamento educacional cu ta diseña pa sostene hendenan pa haya e hermentnan cu lo permiti nan pa crea un bida cu nan ta sinti apasiona p’e y cu nan stima. Participantenan a siña con nan por haci lo miho cu loke nan tin. Nan a siña pa haci mas di loke realmente ta traha pa nan, mientras cu ta check e areanan cu no ta trahando na loke nan lo kier pa traha. Nan a siña pa ta mas reflectivo y pa wak prome kico nan lo kier haci, kico no ta bayendo bon den nan bida y tuma e responsabilidad pe. E meta ta pa yuda crea hobennan kendenan ta responsabel pa crea e resultadonan cu nan kier den nan bida.

Como un HCLF Voluntario, Ilonka Sjak Sjie a splica cu e tabata tin e privilegio pa mira e grupo di hoben e prome dia na momento di registracion y despues durante graduacion, despues di 4 dia. E prome dia ora cu nan a drenta, nan tabata mustra verlegen, algo insigur y algun di nan hasta introvertido. Riba e di cuater dia, sinembargo, ora cu el a topanan bek, literalmente e por a mira y sinti e transformacion den nan. Cada un di nan a mustra un sentido di alegria inmenso, conexion, speransa, curashi y felicidad. Nan tabata mustra hopi mas presente den nan propio curpa y ta realmente nan mes.

HCLF lo sigui interactua cu e grupo pa maximalisa e resultadonan sostenibel. HCLF tambe ta ofrece hobenan pa continua cu oportunidadnan atrabes di e plataforma Aruba Youth Impact, un plataforma di hoben basa riba metanan di desaroyo sostenibel (SDG), cu ta dedica pa crea innovadornan hoben na Aruba, door di sostene hobennan pa ta envolvi den comunidad, siguiendo nan curason y siendo e cambio cu nan ta desea pa ta den nan mundo. HCLF ta ofrece scolnan Heart Centered Educacion, cu ta inclui sesionnan di The Power Within Me, Afterschools Programs, curiculonan Making the Best of Me pa studiante y mentor y ACE (Achievement and Commitment to Excellence) program, cu ta den colaboracion cu EduCare Foundation na Los angele California.

Pa mas informacion riba HCLF, e programa The Power Within Me, y otro pgoramanan, por yama libremente na 5841211 of 5941211, email na nan [email protected] of [email protected] Sigui nan riba Facebook na HCLFoundationAruba y @ArubaYouthImpact. Tweetnan riba @HCLFAruba.