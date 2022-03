Despues cu aña 2020 a transforma completamente nos bida diario, Heart-Centered Leadership Foundation (HCLF) a pone como meta pa aña 2021 pa reconecta cu hobennan. Hobennan a sinti isolacion grandi, presion y stress door di sigui school via un screen embes di en persona y sin conta con e situacion di e pandemia a afecta e hoben na cas. Cu su mision di inspira y empodera hobennan pa fortalece nan ser interno y externo, HCLF a organiza diferente actividad y proyecto aña pasa cu ta refleha su metanan principal di promove desaroyo personal y profesional, participacion, y servicio comunitario. E 4 proyectonan principal tabata ‘Impact Café: School Edition’, ‘To Vote, I Voice’, ‘introduccion na Heart-Centered Impact Coaches’ y ‘Curason pa Curason’.

Cu e proyecto piloto Impact Café: School Edition HCLF a bisihita 2 school y tene 2 sesion cu 45 alumno riba e topico di salud mental y e impacto di e cambio di ‘face to face learning to distance learning’. Durante Impact Cafés hobennan ta dialoga y propone solucionnan pa con nan ta experiencia diferente temanan. Den anticipacion pa eleccion 2021, e proyecto ‘To Vote, I Voice’ tabata tin como meta pa empodera hobennan pa bira mas involucra y consciente di nan poder como ciudadano pa crea decisionnan cu por impacta e direccion di futuro generacion na Aruba. E hobennan den e proyecto a trata 4 tema: salud mental, enseñansa, medio ambiente y empleo. Durante e actividadnan a ricibi informacion cu por a haci un SWOT analisis di e temanan, formula preguntanan cu por a dialoga cu 6 partido politico y por ultimo a traha riba un ‘manifesto di hubentud’. E manifesto ta inclui puntonan cu e hobennan ta haya esencial pa e gobierno y parlamento nobo tuma consideracion na dje.

HCLF ta kere fuertemente den e sosten di “peer to peer”, y pa es motibo a cuminsa un trayecto di cultiva grupo di hoben adulto bou di e nomber Heart-Centered Impact Coaches (HCIC). Un HCIC ta un role model pa otro hobennan y ta mentors durante HCLF su actividadnan door di facilita procesonan den grupo chikito. A cuminsa traha riba e structura pa e HCICs door di duna un training introductorio.

Por ultimo, e proyecto cu HCLF a finalisa 2021 ta ehecuta ta ‘Curason pa Curason’ cual ta promove resiliencia mental di hoben door di inclui nan den e normalicacion di conbersacionnan tocante salud mental na Aruba. Cu e proyecto a cuminsa traha cu 3 school unda a ofrece charla na 150 alumno riba resiliencia mental, sigui pa sesionnan di intercambio di dialogo y propone solucion (Impact Cafés). Cu e proyecto aki a sigui cultiva HCICs, unda nan a haya un seminario di 30 ora riba liderazgo personal (Insight Seminar) y un training riba dinamica den grupo y con pa facilita procesonan den grupo chikito. E HCICs tin un rol importante den e proyecto Curason pa Curason, paso nan ta guia e hobennan durante e actividadnan. Curason pa Curason ta sigui den 2022 cu mas actividad riba e tema di resiliencia mental.

E broche de oro pa HCLF tabata cu na November, despues di a pitch su Impact Activities, a sali entre e dos finalistanan di caribe Hulandes pa e prestigioso Appeltjes van Oranje. Cu e meta di e aña aki pa promove igualdad y inclusion di hoben, HCLF hunto cu K1 Britannia di St. Maarten y otro 8 organisacion hulandes por gana e prestigioso premio Appeltje van Oranje. E premio ta wordo otorga na mei proximo door di Su Mahestad Rey Willem Alexander y Su Mahestad Reina Maxima.

Cu e aña nobo ta sigui e continuacion di proyectonan y comienso di un nobo. Mirando atras na e exito di ‘Curason pa Curason’, HCLF ta preparando pa lansa su siguiente proyecto ‘Connecting Hearts’, un proyecto cu meta pa fomenta den hobennan y hobennan adulto e principio, balornan y habilidad di liderazgo di curason (‘heart-centered principles, values and skills’).

Por medio di dos trayecto, hobennan (13 – 17 aña) y hobennan adulto (18+) por siña conoce nan mes miho y desaroya habilidadnan manera compromiso na nan mes, actitud profesional, conocemento propio, comunicacion efectivo, empatia, maneha tempo, con pa ricibi y duna feedback, y hopi mas. Tur esakinan ta contribui na un fundeshi fuerte pa e hoben of hoben adulto.

Durante 2021, HCLF a traha directamente cu 350 hoben door di ofrece 40 actividad pa hoben. Ademas, a ofrece 10 sesion di training y coaching pa boluntarionan cu ta den trayecto di ta un Heart-Centered Impact Coach. Bao di e proyectonan di aña 2021 a colabora cu 11 organisacion, compania y departamento: Aruba Birdlife Conservation, Stichting Deugdelijk Bestuur, Insight Ibero America, Insight Aruba, Cornerstone Economics, Aruba TV, High Performance, Directie Onderwijs, Directie Natuur & Milieu, Directie Arbeid y Sociaal Psychatrische Dienst. Ademas a colabora cu 5 school cu diferente actividad: Colegio EPI, Abraham de Veer School, John Wesley College, Filomena College Mavo y Facultad di Hotel and Tourism Management di Universidad di Aruba.

HCLF ta mira bek na un aña exitoso y ta agradecido na tur esnan cu a contribui financieramente na e proyectonan, en especialmente CEDE Aruba, Samenwerkende Fondsen, Fonds 21, Sociaal Crisisplan, y ATHA.

Pa mas informacion riba e programanan pa 2022, por bishita HCLF su website www.hclfaruba.org, facebook page Heart-Centered Leadership Foundation of por comunica directamente cu e fundacion via WhatsApp na +297 5841211

