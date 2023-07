Dia, 2 di juli 2023, Heart-Centered Leadership Foundation (HCLF) a cumpli 15 aña di existencia. Desde HCLF su lansamento na 2008, e fundacion su meta principal ta pa inspira y empodera hobennan pa realisa ken nan ta, kico nan habilidadnan y talentonan ta, y pa bira mas consciente di e futuro cu nan kier crea.

HCLF ta pone atencion y duna prioridad na e bienestar social y emocional di hobennan. Su programanan ta ofrece e espacio pa forma un fundeshi fuerte unda aunke nan por tambalia of cay, hobennan tin e resiliencia mental cu ta stimula nan pa lanta bek, para firme den nan sapato y enfrenta e retonan cu nan por ta encontrando den bida. HCLF su programanan ta crea oportunidad pa e generacion actual por tin e capacidad pa tuma decisionnan responsabel cu ta preveni accionnan cu por tin consequencianan dañino na nan futuro. HCLF ta enrekese e confiansa di hobennan pa nan por kere den nan mesun potencial y usa nan habilidadnan pa crea un diferencia den nan bida personal y tambe den comunidad.

Den e delaster 15 aña, HCLF a alcansa logronan remarcabel. E fundacion a logra implementa 4 proyectonan grandi y diferente proyectonan piloto cual tur a contribui na mehoracion di hoben particularmente den area di desaroyo di caracter, resiliencia mental, y liderazgo personal. Proyectonan manera “Nan Futuro, Nos Deber” a enfoca riba prevencion di ‘school dropouts’ door di a ofrece hermentnan pa nan conoce nan mes miho y fortalece habilidadnan interno pa asina haci decisionnan consciente. Ademas, HCLF a ofrece guia individual y den grupo riba nan aspectonan social emocional.

Otro proyecto cu HCLF a completa recien ta “Curason pa Curason” unda a duna 225 hobennan di 4 school secundario e chens pa por comparti kico nan mester pa mehora nan resiliencia mental.

Pa medio di e proyectonan aki, HCLF a haci un impacto den bida di mas cu 2500 hoben, na unda nan por a crece como persona y tambe cumpli cu nan trayecto academico y profesional.

HCLF a colabora cu 13 school secundario y mas cu 300 educadornan y profesionalnan den area social, unda por a brinda sesionnan y training interactivo cu ta enfoca riba e ‘Heart-Centered Approach’. Esaki ta un filosofia cu ta enfoca riba integracion di empatia, compasion, inteligencia emocional den practica ora ta traha cu hobennan y pa asina nan por brinda sosten y guia mas efectivo.

Un programa cu HCLF ta conoci pa organisa na Aruba desde 2012 ta ACE (Achievement and Commitment to Excellence) Program. ACE Program ta un programa di HCLF su partner, Educare Foundation (Los Angelos), diseña pa duna alumnonan e confiansa y motivacion propio pa nan por cumpli cu nan logronan personal y completa school secundario. HCLF a ofrece ACE Program na 5 school secundario alcansando 450 studiantenan y den dos otro ocasion a brinda e programa aki na un total di 170 hoben di tur skina di Aruba.

Mayornan di hobennan cu a participa por a raporta cambio visibel den nan yui manera sali for di nan zona di comfortabilidad, acepta y practica expresion propio, aumento den motivacion den nan estudio, stima y acepta nan mes, comunica nan sintimento y necesidadnan positivamente.

HCLF ta orguyoso di e esfuerso colaborativo cu a forma den e delaster añanan cu organisacionnan y partners na Aruba y afo.

Pa medio di e colaboracion, HCLF por a sigui brinda cambio den comunidad na un manera sostenibel.

HCLF ta sumamente agradecido pa e sosten di organisacionnan y partners cu ta apoya e mision y vision di e fundacion.

Reflehando bek riba e 15 aniversario di HCLF, e fundacion ta expresa gratitud na tur esnan cu ta haci e trabou impactante aki posibel incluyendo su directiva actual y di pasado, empleadonan y boluntarionan cu tin e desaroyo di hobennan cerca di nan curason. HCLF ta gradici especialmente su partners CEDE Aruba, EduCare Foundation, y Futura Lab. Ademas, instancianan manera gobierno di Aruba, Samenwerkende Fondsen Cariben y Fonds 21. HCLF no ta keda falta di menciona sponsors y donacionnan cu a bin di companianan local.

Pa siña mas di HCLF por bishita nan website www.hclfaruba.org of por bishita rednan social manera Facebook HCLFoundation y Instagram hclfaruba. Por tuma contact cu HCLF via email [email protected] of via WhatsApp 5841211.