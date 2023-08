Heart-Centered Leadership Foundation (HCLF) ta anuncia oportunidad pa hoben adulto entre 18 pa 29 aña tuma e prome paso pa inscribi pa un trayecto di training como boluntario, unda nan ta sostene e fundacion durante su actividadnan pa hobennan entre 13 y 17 aña.

E boluntarionan aki cu ta haci un trabou admirabel y balente cu HCLF ta wordo yama Heart-Centered Impact Coaches (HCIC), unda nan ta forma parti di e realisacion di HCLF su meta pa empodera y inspira hobennan pa bira e miho version di nan mes. Un HCIC tin e capacidad pa comunica, stimula motivacion y brinda sosten na hobennan na nivel social, academico durante un workshop, seminario y actividadnan di HCLF. E oportunidad aki ta duna espacio pa hobennan adulto forma conexion y impacta bida di hobennan na manera positivo cual ta yuda nan avansa personalmente y profesionalmente. E desaroyo personal y profesional ta esencial pa un hoben adulto por aumenta conocemento di su habilidadnan y su proposito cual lo nabega su direccion den futuro.

Siña conoce HCLF su boluntario, Zahaira Romelus, un hoben adulto di 27 aña y graduado di Colegio E.P.I. den sector di Hospitalidad y Turismo. Den su tempo liber, Zahaira ta gusta skirbi, biaha, baila y keiro cu amistadnan. Zahaira recien a cumpli 2 aña caba serca HCLF como boluntario y a ricibi reconocemento como ‘HCIC of 2022’ y ‘Heart-Centered Impact Coach: Member of the First Quarter 2023’ pa su tremendo dedicacion. Zahaira ta comparti su experiencia como Heart-Centered Impact Coach cual a yude forma su identidad profesional cu e semper tabata kier a desaroya.

Con bo experiencia como boluntario cu HCLF ta?

"Mi tin tremendo experiencia como boluntario serca HCLF. Desde cu mi a cuminsa unda mi a atende e prome training pa Heart-Centered Impact Coach te cu e punto aki, mi a siña asina hopi den e delaster 2 aña. Tur actividad, programa, y proyecto cu mi a participa aden a yuda mi crece como persona y semper mi a siña algo nobo, no solamente di mi mes pero di otro tambe."

Ki tipo di habilidad of conocemento bo a desaroya como boluntario serca HCLF?

“Trabou boluntario a yuda mi desaroya mas pasenshi pa otro, siña scucha miho y mehora mi manera di comunica. E oportunidad aki a duna mi e espacio pa pone mi mes den sapato di otro pa por compronde nan perspectiva y pa sea mas consciente di e manera cu mi ta papia. Como un boluntario, mi por a conoce mas hende y sali for di mi zona di comfortabilidad pa purba haci cosnan nobo cu probablemente den pasado mi no lo tabata tin e curashi pa haci.”

Kico tabata e parti mas valioso cu bo a experiencia como un boluntario cu HCLF?

“Mi a siña con importante eta pa sea humilde y carga compasion pa otro y bo mes, pa pensa cu un mente habri pa asina por siña cosnan nobo y forma conexion cu otro cu cariño y respet. Ademas, e habilidadnan cu mi a siña como boluntario a yuda mi desaroya mi mes profesionalmente. Por ehempel, durante mi pasantia, mi por a uza e habilidadnan cu mi a siña pa conecta miho cu mi coleganan y grupo di meta.”

Bo lo recomenda pa otro hoben adulto bira boluntario serca HCLF?

“HCLF ta encurasha su boluntarionan pa expresa nan mes y pa sea autentico. Si abo ta buscando un oportunidad pa haci trabou boluntario unda

bo lo por siña conoce bo balor propio, aumenta bo habilidadnan, crece confiansa propio, y bira un persona cu mas compasion pa bo mes y otro; mi ta recomenda pa bo bira un HCIC.”

Zahaira su experiencia a inspira bo pa bira un Heart-Centered Impact Coach? Si bo tin entre 18 y 29 aña, ta gusta duna bek na comunidad y ta interesa den sigui desaroya personalmente y profesionalmente, por tuma contacto cu HCLF na 5841211 (WhatsApp), por bishita nos Facebook HCLFoundation of por manda nos un email na [email protected]. Registracion ta sera September 20 2023