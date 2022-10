Heart-Centered Leadership Foundation (HCLF) ta ofrece diferente actividad pa hoben,

unda e meta ta pa empodera hobennan pa descubri ken nan ta, kico nan habilidadnan ta, y

kico nan kier logra. Un manera cu HCLF ta yega na e meta aki ta cu sosten di diferente

pool di boluntario cu ta yuda den diferente manera. Un di e pool di boluntario ta e

‘Heart-Centered Impact Coaches’ (HCIC), hobennan adulto cu ta traha di serca cu

hobennan durante HCLF su actividadnan pa hoben como ‘peer coach’. Ademas di tayer y

training pa prepara nan den rol como boluntario, recien HCLF a brinda 2 sesion pa

engrandece e capacidad personal y profesional. E prome actividad tabata un ‘capacity

building’, sigui pa un ‘Mock Impact Café’

Boluntarionan a expresa un necesidad pa sigui desaroya nan habilidadnan pa facilita

procesonan den grupo, particularmente con pa maneha cu emocion y comportacion di

hobennan. Como un HCIC, e boluntario ta rekeri un actitud positivo unda ta demonstra

compasion pa sostene, scucha y compronde hobennan, cual no ta un tarea facil. E rol di

HCIC tambe kiermen cu e boluntario tin biaha tambe mester di sosten pa procesa nan

mesun emocionnan y sentimento durante y despues di actividadnan. Pa e dos puntonan

aki, den evaluacionnan HCICs a indica interes pa ricibi mas tecnicanan pa mehora nan

habilidad di guia procesonan den grupo.

Pa acomoda e necesidadnan di HCICs, HCLF a prepara e prome Capacity Building training

cual a consisti di dos sesion. E prome sesion a wordo facilita door di Teodora Goloiu, un

Psicologo Clinico cu ta specialisa den terapia cognitivo individual y den grupo. Sra. Goloiu a

brinda un sesion interactivo riba topico ‘con pa maneha emocion como un peer coach’. E di

dos sesion tabata un presentacion di Efraim Suurendok tocante ‘Codigo di Proteccion’.

Sra. Goloiu a haci un inventario di e preocupacionan cu e boluntarionan tin y a encurasha

HCICs pa pensa conhuntamente riba strategianan cu nan por usa pa resolve e retonan cu nan ta experienciando. Pa complimenta e strategianan cu a wordo traha, Sra. Goloiu a

brinda tips y rutinanan cu e HCICs por uza pa procesa y regula nan emocionan durante y despues di un actividad. Den e di dos sesion, Sr. Suurendonk a presenta e protocolnan cu

ta wordo uza ora tin suspecho di abuso di mucha. Durante e sesion, HCICs a ricibi

informacion breve riba con pa ripara señalnan cu por indica cu un hoben por ta den un

situacion di peliger pa nan mes of otro, y cual ta e pasonan apropia cu ta wordo usa pa

maneha e circumstancia profesionalmente.

Despues di e Capacity Building, a organisa un teambuilding den forma di un Mock Impact

Café. Impact Café ta un actividad di hoben cu HCLF a ofrece na scolnan secundario e

ultimo aña, unda HCICs ta guia e proceso di combersacion den forma di grupo. E ‘mock’

Impact Café a actua como oportunidad pa e boluntario HCICs refresca nan conocemento y

sigui traha riba nan habilidad pa guia y asisti combersacionnan den forma di grupo, y

practica con pa haci uzo di empatia autentico y scuchamento activo. E Capacity Building y

e sesion di Teambuilding Mock Impact Café a yuda sostene boluntarionan pa sinti mas

fuerte den nan habilidadnan personal y profesional durante diferente actividad pa hoben,

entre nan Impact Cafés cual recien a culmina exitosamente.

Si ta interesa di siña mas con pa cuminsa e trayecto di training como boluntario pa bira un

Heart-Centered Impact Coach por bishita HCLF su website www.hclfaruba.org/hcic of por

manda un mensahe di whatsapp na 5841211.