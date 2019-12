Heart-Centered Leadership Foundation cu concepto nobo pa hoben

Heart-Centered Leadership Foundation recientemente a lansa su concepto nobo pa involucra bos di hobennan: Vox Iuventus Impactus. Vox Iuventus Impactus ta un podcast di hoben pa hoben, unda ta promove dialogo entre hobennan riba diferente topico relevante na nos hubentud cu e meta di informa, educa y move e audiencia pa actua. Vox Iuventus Impactus ta latin pa stem di hubentud (haciendo un) impacto. Un podcast ta un serie digital cu por wordo scucha riba diferente plataforma riba internet; por compare cu un programa di radio unda invitadonan ta combersa tocante diferente topico pero esaki ta disponibel den forma digital. Mirando cu actualmente no tin yun programa di television of radio cu ta di hoben pa hoben, Heart-Centered Leadership Foundation ta mira un necesidad pa duna hobennan un bos pa expresa nan mes. Cu e podcast aki, Heart-Centered Leadership Foundation ta traha riba su meta di empodera hobennan.

Vox Iuventus a lansa oficialmente 16 di november ultimo cu su prome episodio tocante e topico di cambio di clima. Cambio di clima ta un topico cu ta demandando atencion internacional y tambe local. E prome episodio a conta cu invitadonan Jasmine Geerman-Zehl di 17 aña y Giovana Carisal di 15 aña, ambos cu un pasion y dedicacion pa conscientisa tocante cambio di clima aki na Aruba. E di dos episodio di Vox Iuventus a wordo lansa dia 4 di december. Pa conmemora Dia Internacional di Boluntario riba 5 di december, e di dos episodio ta enfoka riba trabao boluntario for di punto di bista di dos hoben cu ta ‘boluntario di curason’. Xaui Thijsen y Nathan Tromp, ambos di 19 aña, ta comparti nan experiencia y pensamento tocante trabao boluntario na Aruba. Mientras Xaui a lanta den trabao bulantario, Nathan a cuminsa duna bek ora e la cuminsa school secundario.

E intencion di e ‘podcast’ Vox Iuventus ta pa involucra hobennan pa comparti experiencianan, yuda inspira y informa otro hobennan, y motiva hobennan pa tuma accion riba asuntonan cu nan ta haya importante. Asina ta involucra hobennan mas y mas pa laga nan bos resona y pa nan tambe por ta involucra den decisionnan cu ta wordo tuma.

Vox Iuventus lo conta cu 1 episodio tur luna, cada episodio cu 2 invitado hoben. Asina Heart- Centered Leadership Foundation ta traha tambe riba promove y yuda logra e metanan mundial pa desaroyo sostenibel (SDG’s); e prome episodio a toca e topico di cambio di clima cu ta relevante na SDG 13 Accion Riba Clima, SDG 14 Bida Bou Awa, y SDG 15 Bida Riba Tera, mientras episodio 2 ta papia riba e importancia di trabao boluntario, cual ta link cu diferente SDGs: como boluntario na un fundacion of organisacion, bo por ta yudando contribui na e realisacion di e metanan mundial pa desaroyo sostenibel. Por scucha e episodionan di Vox Iuventus via facebook page di Heart-Centered Leadership Foundation of door di busca riba Spotify, Apple Podcast, y Google Podcast pa Vox Iuventus Impactus.

Desde 2008 Heart-Centered Leadership Foundation ta traha riba su meta di empodera hobennan door di ofrece diferente programa. Heart-Centered Leadership Foundation ta kere den transformacion di ‘paden bay pafo’: trahando riba caracter di nos hobennan, yuda nan descubri nan talentonan y potencial, y traha riba un generacion nobo di hobennan cu ta lidera di curason:

hobennan cu ta responsabel, resiliente y respetuoso no solamente na nan mes, pero esnan rond di nan, esta famia, bisiña, colega di trabao y medio ambiente. Pa mas informacion por tuma contacto cu nos na 5841211 of por via email [email protected]

