Healthy Happy Kids awo ta un realidad

Sra. Claudia Croes, maestra di Kleuterschool a introduci e proyecto Healthy Kids. E ta splica mas di e proyecto.

E proyecto a cuminsa como un proyecto social, como un finalisacion di su estudio na IPA pero door di hopi interes y cu e proyecto tin hopi potencial a dicidi di sigui cu esaki. A bin cu e proyecto aki pa purba soluciona un problema den practica, hunto cu Marvin de Cuba. Hopi mucha ta bin scol sin desayuna of no ta bin cu algo saludabel pa come na scol.

Cu e proyecto aki kier yuda e muchanan y e mayornan haya diferente ideanan pa traha desayunonan saludabel. Door cu tempo y idea ta hunga un rol hopi grandi pa desayuno saludabel. Pa logra esaki a acerca Sticthing Mobis, cu ta organisa diferente proyectonan den diferente centro di barionan. Por ehempel, e cushinamento, dos centro di bario pa luna ta haya e chance unda chefnan ta bin yuda organisa lesnan di cushinamento

Tambe Matt Bolin di Divi Resort, cu tambe ta forma proyecto di Healthy Happy Kids. El a wordo acerca door di Claudia y marvin, pa siña muchanan pa come saludabel. E ta siña e muchana diferente manera di come,pero mester cuminsa pensa ariba saludabel pa bida largo y e ta algo echt importante.

Mester come menos vet, menos pan, menos carbohidrato. Nunca bo ta mucho jong pa cumisna pensa ariba come saludadel, paso e consecuencia ta te na final. Muchanan ta gusta come.

Kaylee Lacle a splica cu esaki ta un experiencia cu nunca e no lubida. Specialmente Chef Matt a yuda nan y loke nan a cushina ta hopi dushi y sabroso. SI bo ta gusta cushina, Happy Healthy Kids ta net bon pabo.

Like nan Facebook page Healthy Happy Kids y subscribe ariba nan youtube channel pa keda up to date. E siguiente 13 diadomingonan nan lo pone video ariba nan youtube channel y nan lo tin dos actividad unda muchanan por bin pa cushina cu nan y chef Matt.