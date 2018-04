Health Week di Club Kibrahacha

Ariba dianan 23, 24, 25 y 26 di april Club Kibrahacha ta organisa un Health Week.

E programa ta tur dia for di 8.30 pa 11:30 di mainta. Durante e health week,

Bus di Salud tambe lo t’ey presente tur dia for di 8.30 di mainta pa 3.30 di atardi pa haci chekeo di salud. Nos kier pidi tur persona interesa pa haci check

e.o. di salud pa registra pa asina no mester warda largo. Tambe ta pidi tur

hende cu ta haci uzo di e servicio di Bus di Salud pa bin cu nan tarheta di AZV.

Durante cuatro mainta tin un programa yena cu charla cu topiconan interesante pa tur hende. Nos lo trata temanan manera alimentacion saludabel, lifestyle pa hende grandi, diabetes, movecion na cas, y tambe con

alzheimer por cambia nos bida.

Durante e siman di salud tin tambe oportunidad pa haci chekeo di bista. Club Kibrahacha ta ofrece tambe henter siman un programa di movecion cu ta

wordo dirigi pa nos boluntarionan Romulo Fingal, Win Ras y Rudy Wong.

Club Kibrahacha ta manda un invitacion na e pueblo di Aruba pa participa na e siman di salud cu ta trata temanan interesante cu por yuda bo cambia bo bida. Tuma e prome paso pa mehoracion di bo bida.

Pa mas informacion por yama na Club Kibrahacha na telefon 588-3131 of e-

e-mail na [email protected]

Comments

comments