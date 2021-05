Health & happiness code ta sigui promove riba nivel internacional como tambe local inscribi awo pa ta parti di e promocion

A.T.A. conhuntamente cu Departamento di Salud Publico (D.V.G.) y Ministerio di Salubridad a lansa e programa di Aruba Health and Happiness Code (HH Code) cu e meta pa sigura cu protocolnan di higiena y salud ta na un nivel cu nos bishitantenan ta spera ora di bishita un destinacion turistico manera Aruba.

E programa aki ta den linea cu locual e.o. organisacion mundial di salud (W.H.O. -World Health Organization) ta para p’e. E programa aki ta importante pa nos comunidad y nos bishitantenan por sinti nan sigur. Ademas e ta fungi como un medio di promocion pa e establecimentonan concerni y un punto di reconocemento pa e turista.

Oficina di Turismo ta gradici tur esnan cu ta participa den e programa pa nan esfuerso continuo y pa mantene nan mes na tur protocolnan estableci pa e departamentonan concerni. Durante e ultimo dos luna, A.T.A. a sigui promove e HH Code riba nivel internacional como tambe local pa asina crea consciencia pa nos comunidad y nos bishitantenan ta na haltura di esnan cu a ricibi nan certificado ta cumpliendo cu tur protocol. Segun e medidanan ta adoptando na e normal nobo, HH Code ta informa cu nan ta sigui enfoca riba Aruba como un destinacion sigur pa bishita mientras cu e bishitantenan ta ricibi e balor desea pa nan placa.

Como parti di e siguiente fase, HH Code hunto cu su participantenan a forma un miho vinculo pa asina yuda promove y fortalece e negoshinan participante. Esaki ta obtenibel pa medio di e website y nan ta como lo siguiente:

E prome paso ta pa pone ‘mas wowo’ riba bo negoshi y pa esaki e programa di HH Code ta brinda e participante e oportunidad pa medio di aruba.com haya un pagina online. E pagina ta promove su negoshi gratis cu informacion di kico e participante su negoshi ta encera etc. Dependiendo di e tipo di negoshi, e pagina su detayenan lo wordo categoriza bao ‘Things to Do’ of ‘Plan Your Visit’. Tur participante cu ta desea pa haya un pagina riba aruba.com mester yena e formulario completo prome cu dia 16 di mei 2021. Su aplicacion ta wordo revisa door di e ekipo di HH Code y djey e ta wordo publica riba aruba.com.

Tambe ta wordo distribui un foyeto cu informacion exlusivo di e participantenan di e HH Code. E foyeto aki ta wordo comparti online internacionalmente pa medio di Oficina di Turismo su mercadeo y su agencia/socionan.

Ademas A.T.A. ta crea seminarionan online y exclusivamente pa esnan cu ta participa cu e HH Code. E seminarionan cortico ta duna e participante e tools con pa revitalisa y agrega na e balor existente di nan negoshi.

Pa mas informacion of cuelkier prgunta por acudi online na [email protected]

