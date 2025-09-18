Heart-Centered Leadership Foundation (HCLF) ta yama hobennan cu ta cla pa crea cambio na Aruba den accion! HCLF ta ofrece adulto entre 18 pa 35 aña e oportunidad pa level- up, crece, y crea un impacto grandi den comunidad. Den nos programa Impact Coach, boluntarionan no ta duna solamente nan tempo pero nan ta fortalece habilidadnan, network, y participa activamente den e formacion di e futuro di Aruba.
E programa pa bira un Impact Coach ta gratis. Solamente tin un paar rekisito. Den e programa pa boluntario ta ofrece ta ofrece training, sosten, aprecio y momento di impacto. Training cu lo ricibi lo enfoka riba crea of reforsa e siguiente habilidadnan: resolve conflicto, comunicacion, maneho di tempo, adaptacion, confiansa propio y pa genera e mentalidad cu problema ta reto pa supera! Ademas, e training ta inclui memento pa refleha riba con pa guia hobennan den grupo. A cambio di e training cu ta ricibi, como parti di e programa, ta spera cu e boluntario por compromete su mes na 12 ora di trabao boluntario durante 6 luna, unda ta funciona como lider di grupo den HCLF su actividadnan pa hoben. Un Impact Coach lo haya herment pa resolve conflicto, comunica claramente y asertivamente. Despues di tur e training y momentonan practico, e boluntario como Impact Coach a crece den confiasa propio, tin mas conocemento personal, y ta kere mas den su habilidadnan unico. HCLF ta kere tur hoben adulto ta un lider pa e siguente generacion.
Boluntarionan di HCLF ta forma parti di un comunidad vibrante, diverso y internacional. Den colaboracion cu otro instancia, HCLF ta ofrece e no solamente oportunidad pa conecta cu boluntarionan di exterior pero alabes haci trabao boluntario of cursonan den exterior. Asina como hoben adulto, e boluntario ta crece den horizontenan y conoce otro cultura den un forma pratico. HCLF ta mustra gratitud na su boluntarionan door di organisa momentonan pa conoce otro personanan cu ta comparti mesun interes. Mientras trabao boluntario ta pa duna bek di curason, como boluntario lo ricibi certificado cual lo por complementa un boluntario su CV. HCLF ta mustra su aprecio na su boluntarionan cu contribucionnan chikito. Formando parti di HCLF ta significa cu boluntario su tempo ta wordo mira, balora y celebra den various forma.
HCLF ta hasi un yamada na tur hoben adulto (18-35) na Aruba cu ta cla pa hasi impacto, crece como un lider. Boluntarionan tin e poder pa haci un impacto den bida di e hubentud di Aruba. Esaki ta e oportunidad pa crece y contribui na e desaroyo di e siguiente generacion.
Si ta interesa di siña mas con por cuminsa e proceso di bira un Impact Coach. Tuma contacto cu HCLF via WhatsApp at 5841211 of email na [email protected] pa ricibi mas
informacion. Impact Coach ta parti di e proyecto ‘Sustainable Me-We’ cual ta co-financia door di Kinderpostzegels y CEDE Aruba.