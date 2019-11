Haya sa mas di Nutricion y Movecion Diasabra awor

Koningin Wilhelmina Fonds Aruba ta anuncia cu dia 9 di november proximo, esta diasabra awor, lo tin un charla cu lo enfoca riba Nutrishon y Moveshon. Un di e metanan principal di KWF ta educacion y prevencion. Durante e charla aki lo enfoca riba 3 punto cardinal cu ta yuda pa preveni cancer. Esakinan ta: Mantene un peso saludabel, Move mas Come Saludabel. Un peso saludabel, movecion y come saludabel no solamente ta importante den e parti preventivo pero tambe estudionan cientifico ta mustra cu un estilo di bida saludabel ta hopi importante pa e sobreviviente di cancer tambe. Come saludabel, ehercicio regular y un peso saludabel ta yuda e sobreviviente di cancer preveni pa haya cancer atrobe. E charla aki lo tuma lugar Diasabra awor dia 9 di November di 9’or te cu 11’or di mainta na Club Don Bosco na Noord. Club Don Bosco ta keda den cura di Misa Santa Anna.E charla aki ta dirigi riba comunidad en general y e entrada ta gratis. Unico rekesito pa tene cuenta cune ta, cu bo mester bin cu paña comodo y tambe un mat of serbete cu bo por drumi riba dje. E charla aki nos ta hacie den cooperacion cu Transition 2 Health unda cu Nanelle Van der Spil- Croes y Jerome van der Spil lo ampia mas riba nutricion y movecion. E mainta aki e enfoke ta pa cada un di nos siña hiba un bida mas saludabel y cu mas moveshon. Si bo kier mas informacion y kier registra di antemano, bo por haci esaki na nos Centro di Informacion na Spinozastraat 9, net patras di Watertoren na Playa. Tambe por yama na 5820412 durante oranan di oficina.

