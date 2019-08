Haya mas y paga menos cu Serlimar dunando bek na Pueblo

Serlimar kier a recorda su clientenan cu te fin di luna di augustus 2019 por participa pa e diferente premionan atractivo cu Serlimar ta ofrece muy especialmente na tur su fiel clientenan. Pa participa na e diferente campañanan cu Serlimar ta ofreciendo, por haci simplemente lo siguiente pa bo por ta un di e felis ganadornan:

• Paga full aña y ricibi un luna gratis

• Haci bo pago riba bo factura di tarifa residencial y lo bo ta ricibi tickets pa por tin chens di gana Awg. 250.00 tur siman te cu fin di augustus 2019

• Paga full aña riba bo factura di tarifa residencial y gana un weekstay pa 4 persona na Aruba.

Tambe nos campana #TurTurCuSerlimar ta continua,simplemente dor di saca un potret of selfie creative cu bo container nobo y tag Serlimar su pagina di facebook hunto cu e #TurTurCu Serlimar. E mihor potret creativo lo gana e suma di Awg.500.00

Pa esaki nos ta pidi tur cliente pasa libremente na un di nos sucursalnan of tuma contacto cu Serlimar pa asina por sigui participa cu e campaña #TurTurCuSerlimar. Abo tambe por gana AWG 500. Cash, facil saca un potret creativo cu bo container nobo,tag Serlimar su pagina di facebook y pone hashtag #TurTurCu Serlimar

Durante luna di augustus y september e campaña “Pop-Up” lo continua. Inesperadamente na cualkier momento meymey di e clientenan cu ta presente na un di nos sucursalnan lo por ta un ganador y asina haya e resto di aña 2019 gratis riba tarifa residencial.

Pa mas informacion riba nos servicionan y muy particular riba nos campañanan pasa libremente na un di nos sucursalnan of jama nos na 5245080.

Comments

comments