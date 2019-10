Haya e capa di super heroe: BIRA MAESTRO!

Haci un diferencia den bida di otro. Scoge pa e profesion di maestro. Maestro tin e papel importante pa forma tur otro profesion cu tin. Aña pa aña, e interes pa studia na IPA ta birando mas grandi. Studiante Sergio Winterdal ta conta su motivacion pa studia na IPA.

“IPA, un scol cu ta brinda oportunidad na hoben y adulto pa realisa nan soño. Sea bo kier bira, por ehempel, un maestro di enseñansa primario of docente di enseñansa secundario, tur esaki ta posibel na IPA. Aki bo ta haya tur habilidad y conocemento pa forma bo den un maestro capacita, p’asina bo por transmiti e conocemento aki y yuda educa nos futuro generacion. Na IPA mi ta siñando hopi cos, entre nan, e habilidad pa anticipa situacion y busca solucion creativo. Actualmente, un maestro di scol na Aruba no tin un tarea facil. Nos tur sa cu e alumnonan di awendia ta esun di e era nobo. Kiermen, un maestro mester ta, no un, pero dies stap dilanti di e conocemento di su alumno. E maestro mester ta na altura tanto di e mundo sensorial (belevingswereld) di alumno como di loke ta pasando rond mundo. Esaki ta e motibo cu mi a bin IPA, pa na final mi haya mi capa di super heroe y yuda educa nos muchanan. JOIN IPA AWE!”

IPA ta invita tur studiante di havo, vwo y mbo nivel 4 y tur otro persona interesa pa cuminsa un estudio pa maestro, pa asisti na su Dia Publico. Durante e Dia Publico, IPA lo duna un bista general di e estudio di Maestro pa Enseñansa Primario. Esaki lo tuma luga den forma di un tour na unda bo lo ricibi informacion general di e estudio y bishita diferente area di formacion p’asina bo haya un bista completo di kico e estudio ta encera. Ademas, lo tin oportunidad pa combersa cu nos studiantenan actual. Di e manera aki, bo por scucha entre otro for di nan con e transicion di scol secundario pa IPA a bay, con nan ta experiencia nan estudio na IPA y sigur haya bon tips con pa studia na IPA exitosamente. En corto, bo lo experiencia e ambiente estudiantil!

Naturalmente lo tin oportunidad pa inscribi como studiante. Pa por haci esaki mester trece e papel di registro civil (papel di AWG 5) y paga un suma di AWG 75,- p’asina cubri e gastonan di inscripcion. Si bo a gradua caba, lo mester trece copia di bo diploma di sea havo, vwo of mbo nivel 4. Tene cuenta cu pa aña academico 2020 – 2021, e estudio pa maestro di enseñansa primario ta e unico estudio cu IPA lo ofrece.

Tambe lo tin un ‘Food & Bake Sale’ organisa pa nos propio studiantenan di aña 3. E benta aki tin como meta pa recauda fondo pa e studiantenan, cu pronto lo biaha pa exterior. Asina nan lo por cumpli cu nan pasantia internacional cu ta un parti esencial di e curiculo di IPA. Di e manera aki, IPA ta brinda henter Aruba un dia special di orientacion, yen di informacion y actividad.

Pa mas informacion por tuma contacto cu Studenten Services na 5243100 of por bishita nos pagina di facebook ‘Instituto Pedagogico Arubano’ of nos website www.ipaaruba.com.

