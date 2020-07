HAVA ta aclarea punto di bista riba nan accion

HAVA kier aclarea nos punto di bista riba nos accionnan di otro siman dialuna 27 di juli 2020:

-Dokternan di cas ta ta traha ya anjas caba cu un budget mensual. Di e honorarium aki mester paga tur gastonan incluyendo huur/hypotheek, awa, coriente, telefoon, svb, salarionan, belasting, seguronan, leningen, pensioen y material

-Desde 2012 nos ta bringando pa ahustacion door cu gastonan ta subi pero te ainda no a logra

-Door di e medidanan tuma door di Hulanda tur dokternan di cas lo wordo corta 11% riba nan budget mensualmente door di AZV. Door cu nos gastonan no ta baha proporcionalmente hopi dokternan di cas lo hanja nan mes den problema financiero -Esaki lo por nifica cu bo dokter di cas lo mester sera su practica lagando su patientnan sin cuido basico -E 11% ki ta e resultado di e 5.5% anuncia door di gobierno/AZV ta wordo aplica durante full e anja di 2020. Esey kiermen cu entrante 1 di juli e 5.5% ta wordo corta dobbel (terugwerkende kracht). Esaki mientras cu cuminsamento di anja no tawatin crisis ni medida imponi door di Hulanda ainda -E medidanan tuma door di AZV a wordo tuma sin nos input. Nos a djis wordo informa cu nan mester a wordo tuma -Cuido medico ta un derecho principal di tur hende. E mester ta garantiza awe y den futuro

Nos kier aclarea cu nos meta no ta pa perhudica nos patientnan. E ta pa sigura cu integridad di nos cuido medico keda garantisa. Pa sigura nos patientnan cu bo dokter di cas por sigui brindabo e servicio cu nan ta custumbra nos di Hava Aruba a dicidi cu ta necesario pa tuma e siguinte pasonan como senjal urgente:

-Dialuna 27 di juli oficinanan di dokter di cas lo ta sera PA 1 DIA regular

-Nos lo brinda nos servicio regular di urgencia via Huisartsenpost pariba di brug (oficina di dokter M. Wever) y pabow di brug (na Dr. Horacio E. Oduber Hospital)

-Diamars 28 di juli tur oficina di dokternan di cas lo ta habri bek pa sirbi boso

Si nos no hasi esaki AWOR lo ta hasta posible cu por sigui corta den sector medico cu efectonan drastico pa salud di nos Arubianonan

Nos ta den deliberacion cu AZV pa purba sali for di e impase y nos ta spera di por yega na otro mas liher posibel locual lo ta beneficioso pa nos tur den sector medico y tambe pa nos patientnan

Nos lo tene boso na haltura mas mihor posibel

Sperando riba boso comprencion, atentamente

