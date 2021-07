HAVA kier ta envolvi den proyecto HOED pero na un manera husto

Segun presidente di Huisartsen Vereniging Aruba (HAVA), dr. Joaquin van Trigt, pa loke ta e proyecto HOED na prome instante, no a dialoga cu nan. A tende via via cu tin un acuerdo of dialogo entre AZV y Hospital, cu nan lo bin cu un construccion di HOED, un grupo di dokternan di cas trahando bou di un solo capa.

HAVA no tabata inicialmente envolvi den e dialogonan aki, pa cual a dicidi di drenta den contacto cu hospital. Nan a haya informacion cu AZV a acerca HAVA pa un construccion asina.

A haya esaki resaltante, cu nan no a envolvi HAVA. Na momento cu a bay pidi hospital, di nan parti informacion, a bisa cu en berdad nan ta bezig. Esey ta despues cu a haya sa caba y no directamente fo’i AZV. Aki ta crea un situacion unda cu ta bay hinca cinco praktijk den un construccion bao di HOH y despues lo evalua kico e gastonan lo ta.

HAVA no kier ta caweta, pero e incertidumbre aki ta crea un situacion unda cu e practicanan regular no por sobrevivi y ta bin cu un otro construccion. HAVA kier sa si e ta riba un ‘level playingfield’.

No ta asina cu ta traha un plan hunto cu Hospital y ta yega na un construccion cu lo costa mas. Kisas, el a bisa, e ta un exigencia di e dokternan cu ta bin fo’i Hulanda cu lo ta hopi mas halto. Ta paga nan, pero no kier paga e dokternan na Aruba mesun cos.

Esey ta hopi lamentabel, segun van Trigt. Loke cu e dokternan di cas kier ta pa e ta husto pa tur hende. HAVA kier bay den un dialogo cu HOH y exigi pa mira e business plan. HAVA ta dispuesto pa yuda, pero si ta haya cu tur cos mester bay den bon harmonia, den bon discusion y husto. Esey ta nifica cu mester trata e dokternan di cas cu tin nan practica riba e mesun nivel financiero cu e dokternan di cas cu ta bay traha den e HOED.

PRESUPUESTO

Tin varios reto den mundo medico. Dr. van Trigt a splica cu HAVA ta compronde cu e situacion financiero di AZV aworaki no ta duna. Ta papia hopi riba reforma, sea ta fiscal, economico, etc. En realidad, reforma dado momento mester ta mas eficiente. Reforma structural den salubridad publico, por lo menos mester ta mesun importante.

Director di AZV, ing. Edwin Jacobs mes a bisa pa inverti den un ‘eerste lijn’ fuerte, pa evita cu pashentnan mester bay den ‘tweede lijn’, locual ta cuido pa e pashentnan mas complica, cu ta hopi mas caro poniendo mas presion riba e presupuesto di AZV y finansa publico di Aruba.

Loke ta haya si dado momento, cu dokternan di cas no por draai mas y no tin reemplasante. Unda e pashentnan aki ta bay? Nan ta bay Eerste Hulp, nan ta bay ImSan. Pa bay Eerste Hulp caba, ta paga na AZV por lo menos 10 biaha loke ta costa un consulta na dokter di cas.

E dokter di cas su posicion den Eerste Lijn, atendiendo un pashent cu e conocemento cu e tin, ta scapa AZV y gobierno placa pasobra cada bes cu un pashent no tin e cuido, e ta bay Eerste Hulp of ta bay cerca un specialista. E prijs cu AZV ta paga ta hopi mas halto.

Miho duna Eerste Lijn un budget cu nan por sobrevivi, por scapa AZV hopi mas placa. Tin un presupuesto y tin cu uz’e eficientemente door di hinc’e den e Eerste Lijn pa e praktijknan por draai.

