Hat Masters a bira campeon di Mens Erger Je Niet

Un campeonato cu a cuminsa na April cu 64 team, diasabra 22 di Juli tabata e wega final. Centro di Bario Brazil, yena di famia, unda cu bisiña y coleganan ta topa otro den un ambiente diferente.

Tur presente mester a kita sombre pa e campeonan. “Hat Masters”, campeon invicto di Pool.A sigui pa Sub campeon Hakuna Matata, 3er. Hey, Dushi Yiu, 4to. Sin Miedo. Tur cuater team tabata invicto te dia 22 di Juli.

Resultado den pool B campeon a sali Ah Waw, sub campeon No Regrets, 3er. Bongos y 4to. Xclusive Vip. Tur cuater team tabata tin un solo wega perdi te cu diasabra ultimo.

C.B.B. ta gradici tur 64 team cu a participa na e campeonato , tur fanatico, tur voluntario cu durante di casi cuater luna a traha tur fin di siman y special na e main sponsor, Maduro Container Services. Un danki na Prensa en general cu a sa di promove e wega di Mens Erger Je Niet LIVE.

