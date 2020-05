Hasta awor cu poco poco economia start bek, Servicio di AZV ta keda digitalisa

Manera e situacion di coronavirus a cuminsa, AZV a ofrece su servicionan digitalisa na tur su clientenan. Un cambio drastico pero no desconoci pa AZV. Ya pa algun tempo caba tabata tin e idea pa mehora servicionan, entre otro door di introduccion di algun app nobo y e opcion pa traha mas digitalisa cu e meta pa duna servicio mas lihe y conveniente na e aseguradonan.

Servicio digitalisa ta continua

Hasta awor cu poco poco algun sector ta start bek, e servicionan di AZV lo continua digitalisa (online). No tin nodo di bin na oficina di AZV. Un inscripcion of prolongacion di e seguro AZV ta tuma luga digitalmente pa medio di comunicacion via e email klantenservice@uoazv.aw Inscripcion of prolongacion digitalisa ta gratis.

Otro servicio

Pa clientenan cu no ta desea of no por haci uzo di e servicionan digitalisa, AZV ta ofrece e opcion pa ‘servicio a base di cita’. Pa haci cita (afspraak) ta yama na number di telefon 5279972 of 5279996 of ta email na klantafspraak@uoazv.aw

Tuma nota cu inscripcion of prolongacion na oficina di AZV ta costa 35 florin.

Recomendacion

AZV ta recomenda pa sigui haci uzo di e servicionan digitalisa. Adicionalmente AZV ta sigui invita tur asegurado pa download e AZV Aruba App y registra pa e digi-ZorgPas. Pa informacion general ta yama e numbernan: 5279900, 5279972, 5279996

Pa cuido medico den exterior: mu@uoazv.aw Pa tratamento of medio auxiliar cu mester autorizacion di AZV: mgv@uoazv.aw Pa pregunta tocante factura: dv@uoazv.aw

Pa pregunta di indole general: info@uoazv.aw Tambe aseguradonan por ‘chat live’ cu nos via www.azv.aw of via FB page di AZV (mensahenan directo)

Comments

comments