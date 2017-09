Harry Koeman ta menasa Jan de Ruijter cu morto

Den un carta fecha 7 di september, dirigí na sr. A. van Dam, Procurador General na Aruba, sr. Jan de Ruijter, Presidente di e Fundacion “Nos ta Aruba”, a entregá un keho formal y serio contra e persona di Harry Koeman, conocido doño di diferente restaurant riba Aruba, pa menaza serio contra su bida.

Di su banda, sr. De Ruijter ta conocí pa su articulonan skerpi cu den nan mayoria ta trata situacionnan politico, den cua sr. Jan de Ruijter NO ta mustra miedo pa habri su boca (“geen blad voor zijn mond nemen”), y NO ta ria pa “nombra e yiu na su nomber” (“het kind bij zijn naam noemen”).

Aki ta sigui e traduccion di e keho di sr. de Ruijter:

Quote

Keho y denuncia di amenaza serio riba mi bida door di Harry Koeman, bibando y trahando riba Aruba, doño di 8 restaurant riba Aruba bao di e nomber “Aruba Wine and Dine”, cu oficina na Seaport Market.

Apreciable sr. van Dam,

Manera custumber semper mi ta manda mi kehonan na bo persona, manera antes mi tabata manda nan pa oficial mayor (hoofdofficier) Olthof.

E biaha aki mi keho lamentabelmente ta trata un amenaza serio contra mi bida, cu awe, dia 7 di september 2017 pa 8’or di mainta, Harry Koeman, doño di 8 restaurant aki na Aruba, a lanza contra mi persona.

E menaza a tuma lugar riba e teraza di Cafe de Plaza den Seaport Market.

Nos tabatin un cita pa 8’or, y e prome palabranan di Harry Koeman ya caba tabata encera algun expresionnan menos bunita den mi direccion, pa motibo cu mi persona, como columnista fiho di e matutino Solo di Pueblo y como presidente di e Fundacion “Nos ta Aruba”, diariamente ta scirbi un articulo den e matutino mencioná, y na unda den e ultimo siman mi a bolbe dirigi mi mes na e ex-minister di turismo Otmar Oduber, fundador y “lijsttrekker” di e partido politico nobo “POR”.

Koeman di su banda, kende manera ta conocí ta E sponsor grandi di Otmar Oduber y di POR – locual por cierto e gusta tende di hende, y ta bati riba su pecho pa esaki – a dunami un “bonbini” caluroso cu e palabranan cu mi ta un gran sushi y sinberguenza (“schoft”), y cu e, Koeman, un dia lo “habri un buki” riba mi bida.

Koeman tabata masha indigná y endemonia (“des duivels”) pa motibo di mi articulonan riba Otmar Oduber, ela menazami di kita mi bida, y el a bisami cu

“e resultado di e eleccion lo no tin ningun significacion pa mi persona, pasobra ami lo NO weita e resultado ey toch…pasobra lo mi t’ey mas!”

Si esaki no ta nu amenaza serio, directo y hopi cla, kiko SI ta wordo considerá un amanesa asina serio !!

Diferente biaha mi a bisa Koeman cu mi no kier baha te na SU nivel di manera, ni tampoco usa su idioma sushi di caya, pero e meneer a sigui grita y blaf cu un cara cora rabia, cu lo mi ta kere cu mi ta masha cos, cu mi ta sobre-estima mi mes, cu mi no tin ningun balor riba Aruba, y cu mi articulonan no ta haci absolutamente ningun diferencia.

Ela blof (opscheppen, bluffen) cu ainda e dia anterior, pa tur hende por a mira, ela sinta lunch den su Cafe de Plaza cu Evelyn Wever-Croes, Glenbert Croes y Dangui Oduber, respectivamente lider di partido y candidatonan riba e lista di MEP, y cu e a regalanan placa pa nan traha hunto cu POR.

Mi no por keda sin menciona cu Koeman a actua manera un berdadero Don Corleone, kende for di su Cafe de Plaza ta comanda, y ta dicidi kiko ta socede den politica riba Aruba, y cu e ta sumamente disgusta y rabia pasobra nu ciudadano Arubano NO ta skuche!

Su menaza tambe a bay den e estilo “Don Corleone”, sará, arogante, y semper tratando na intimidá esunnan cerca.

Un luna pasa mi a informa Sr. Rajen Budhu Lall, director di e Gabinete di Gobernador, caba, cu mi ta evaluando pa retira pa motibo di menasanan, pero mi ta weita cu mi no por haci esaki, y lo mi no haci’e tampoco.

Den e ultimo 8 añanan Aruba a wordo destrui completamente door di e famia Eman, door di tur e ministernan den e gabinetenan Eman, y door di hendenan manera un Leoncita Arends y su famia, door di un Franklin Abath y otro complicenan. Aruba a wordo destruí economicamente y financieramente, tambe riba tereno social, gubernamental y politico; y mester bin un fin na esaki; ta p’esey tambe cu mi ta sigui skirbi y cu mi ta sigui traha pa un mihor futuro pa Aruba.

For di mi kehonan y mi cartanan bo sa cu Otmar Oduber ta culpabel na fraude, y na corupcion den e proyecto di Hard Rock Hotel, pero tambe den e asina yama “Strawberry Gate”, e placa di Arubus y di ATA cu a cria pia,y e conspiracion y cuchi-cuchi politico cu AVP.

Otmar Oduber ta un di esunnan cu a comete mas hopi fraude riba nos isla, y mediante mi kehonan contra su persona y cu mi articulonan den corant y demas social media mi kier splica esaki nba e comunidad Arubano.

Di mes esaki kier meen cu lomi no stop cu e trabao aki.

En bista di e seriedad grandi di e caso aki, combiná cu e tensionnan creciente den e ultimo simannan prome cu eleccion di dia 22 di september, mi ta weitami obligá di solicita urgentemente cerca bo proteccion door di polis.

Mi ta tuma e libertad di manda copia di e carta aki na e instancianan cu ta sigui mi trabaonan, y cu tin comprension y simpatia pa esaki.

Confiando di por tende di bo,

Atentamente,

Jan de Ruijter

Presidente Fundacion “Nos Ta Aruba”