Harry Croes despues di 45 aña ta pasa Festival di Dande pa e generacion hoben

Durante un rueda di prensa, e Festival di Dande 2018 a keda presenta oficialmente. Esaki a tuma lugar den e patio di Museo Historico Aruba: Fort Zoutman. Festival di Dande Infantil y Hubenil lo tuma lugar den Centro di Bario Tanki Leendert dia 27 di december y e Festival di Dande pa adulto lo ta dia 28 di december riba Plaza Libertador Betico Croes cu Digicel como e sponsor principal pa tur dos evento, den un intento genuino pa engrandece e festival cultural hopi importante aki na Aruba.

Sr. Stanley Dabian di Departamento di Cultura y tambe miembro di e Comision Celebracion Dianan Nacional a enfatisa cu nos no mag laga dande muri. El a elogia señor Harry Croes kende a cuminsa cu e Festival di Dande 45 aña pasa.

E Festival Infantil y Hubenil tin 18 aña andando. El a invita tur hende, specialmente famianan pa bin apoya y sostene e Festival di Dande. Asina el a anuncia y gradici Digicel pa nan gran envolvimento den e Festival di Dande e aña aki. Sin duda algun, e tipo di ayudo grandi aki, ta haci posibel cu nos tradicionnan y cultura ta wordo proteha, engrandece y promociona den un gran forma.

Representante di Digicel, señor Lincoln ‘Dello’ Gomez, a splica e envolvimento y vision di Digicel cu ta celebra 15 aña na Aruba. Digicel enberdad ta sali for di e mundo moderno di telecomunicacion y tecnologia, sinembargo no por lubida balornan tradicional, familiar, historico y cultural manera ta nos dande. Señor Gomez a bisa cu mester wak futuro y pa wak futuro mester wak patras pa no lubida di unda nos a bin. Digicel ta carga e evento cultural aki pa cuid’e, proteh’e y stimula nos hobennan pa conoce mas y forma parti mas activamente den eventonan cultural. Ta importante pa inculca e dande den nos hobennan, p’esey el a pidi e comunidad di Aruba pa asisti y duna sosten na nos Festival di dande.

Señora Ray-anne di Comision Promove Cultura ta encarga cu e Festival di Dande Infantil y Hubenil. Ray-anne a gradici e diferente organisacionnan pa nan sosten, specialmente Digicel. E Festival Infantil y Hubenil di Dande lo ta den Centro di Bario Tanki Leendert riba dia 27 di december cuminsando pa 6:00pm te cu 12:00am. E unico dia di inscripcion ta diahuebs dia 13 di december na Digicel na Tanki Leendert entre 7:30pm cu 8:30pm. Pa 9:00pm lo tira lot pa sa e secuencia di e bandanan. Tin cuater categoria di edad: 4 pa 6 aña, 7 pa 9 aña, 10 pa 12 aña y 13 pa 17 aña. Ora di inscribi, tur cantante mester inscribi e banda of tipico cu lo compañe y mester tin un ID valido. Cada banda of tipico tambe por participa cu un cancion original di fin di aña. Nan mester presenta e composicion, titulo, areglista y nomber di cantante.

Finalmente a hiba palabra Presidente di Fundacion Cultural di Festival Folklorico, señora Jessica Croes kende ta sigui e pasonan di su tata señor Harry Croes cu tambe tabata presente. El a menciona e fecha pa inscripcion pa e Festival di Dande di Adulto, cu lo ta dia 19 di december na Digicel Tanki Leendert cuminsando pa 6:30pm te cu 9:00pm. Jessica a splica e diferente categorianan di premio, y tambe e competencia entre e tipiconan cu composicionnan original. Señora Croes a gradici Digicel y tur otro sponsornan. Y su mensahe ta cu nos mester engrandece nos dande y el a pone enfasis riba e importancia di mantene e dande den su estilo original, y con nos lo logra mantene y hiba nos dande dilanti danki na e patrocinahe di Digicel.

Y pa cera e rueda di prensa, E Rey (Señor Jason Kelly) y e Reina (Veroushka Krosendijk) di dande 2017 a presenta nan mes, y nan experiencia como cantante di Dande y a extende un invitacion pa no solamente asisti na e festival, pero tambe pa stimula e hobennan pa participa den dicho festival y di e forma aki aporta na nos cultura y tradicionnan. E Rey y Reina di Dande a sera e atardi cu un Dande acapella. “oh dande biba biba aña nobo…ay nobe”

Digicel ta invita e comunidad di Aruba, pa pone e fechanan aki den calendar y asisti masalmente pa apoya, sostene, aporta, cuida y proteha nos tradicion di dande. Entrada pa tur dos anochi di festival ta gratis.

