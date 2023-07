Diahuebs anochi Harold Rasmijn e tesorero di Brazil Taekwondo Stichting a presenta e relato financiero di Cas Bon Taekwondo Cup, Aracari Taekwondo Cup y di e rifa di dia 2 di Juli.

For di tur 3 actividad a logra di cumpra e sistema electronico updated pa e eventonan di Taekwondo. Awo ta bay recauda mas fondo pa sigui cumpra mas ekipo nobo pa campeonato.

Den Brazil Taekwondo Stichting tur fondo recauda, ta bay pa biahe di e atletanan, coach y compra di material pa training y campeonato. Durante e reunion a bin cu varios otro idea pa e siguiente campeonato. Tambe a bin cu un idea pa engrandece Best of The Best Truescore Aruba Series.