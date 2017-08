Hands-on Day na Rayo di Solo Kleuter School tabata exitoso

Durante e temporada di vacacion escolar Kiwanis Club of Aruba a planea pa haci su di dos “Hands-on project” pa e aña Kiwanistico 2016-2017. E biaha aki a toca e turno pa duna un facelift na e ‘Traffic Park’ na Rayo di Solo Kleuterschool, cu desde aña 2004 e club ta haci e mantencion necesario.

E ‘Traffic Park’ ta consisti di e mapanan di caya pinta riba e vloer y un arte na muraya cu ta representa e paisahe-, empresa- y emblematico na San Nicolas. Cu e ‘Traffic Park’ aki e muchanan na un manera di wega no ta solamente cuminsa siña for di chikito caba e reglanan basico di trafico y.seguridad, pero tambe ta yuda nan na reconoce e emblematico den nan vecindario.

E presidente di Kiwanis Club of Aruba, Aurora Dijkhoff, a reuni cu e cabesante di Rayo di Solo Kleuterschool, Juffrouw Selia Ponson, pa haci un inspeccion na e scol den e parti di e ‘Traffic Park’. E prome parti di e trabou a cuminsa pa restaura e ‘mural art’ pa e artista Timothy Charles, cu for di inicio di e proyecto tabata encarga cu e arte na e murayanan. Prome cu a sigui cu e pintamento di e mapanan di caya mester a laga drecha tur e scheurnan riba e vloer, pa asina por a sigui cu e verfmento, cu a tuma lugar diasabra 29 di juli cuminsando for di 6:30 di mainta.

En total di 45 boluntario cu ta pertenece na entre otro, Kiwanis Club of Aruba, SLP Clubs como tambe famia di e miembronan, a duna un man pa asina logra realisa ademas di e verfmento di e ‘Traffic Park’ haci tambe algun otro area di e scol. Kiwanis Club of Aruba ta gradici e cooperacion ricibi di CITGO Aruba, RBC Royal Bank, Motor World Aruba,Wendy’s, Impex, Napa Auto Parts, Domino’s Pizza y Timothy Charles, cu conhuntamente cu e club, a logra realisa e proyecto na Rayo di Solo Kleuter School na San Nicolas.