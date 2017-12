Hamas ta priminti di intensifica nan Infitada

GAZA, Teritorio Palestino- E movimento Islamista Hamas a priminti den un comunicado di un “subida” di e “infitada di Jeruzalem”, si e administracion di e presidente Mericano, Donald Trump, reconoce e ciudad di e capital di Israel, cu segun rumornan, lo por tuma luga e siman aki.

“Mirando loke ta circulando den medionan di comunicacion riba e intencion di president Trump di declara e ciudad di Jeruzalem como e capital eterno y uni di e ocupante (Israel), nos ta adverti di e consecuencianan di tal decision”, segun e comunicado.

Si esaki sucede, el a agrega, lo ta un “agresion flagrante na e ley internacional cu ta considera Jeruzalem teritorio ocupa” y un “manera di legitimatiza” e crimennan di Hudiezacion di e ciudad y expulsion di e Palestinonan.

Hamas a haci un yamada na e Palestinonan pa un levantamento na Jeruzalem.

“Infitada na Jeruzalem”, ta manera algun Palestino a denomina e ola di agitacion y violencia cu a cuminsa n Cisjordania y Oost- Jeruzalem na fina di 2015.

For di e tempo ey, cerca di 43 Israeli, dos turista Mericano, un Eritreo, un Palestino y un studiante Britanico a muri pa atakenan di Palestinonan, sea door di hincamento, tiro of ta dalnan cu auto y mas di 270 Palestino a wordo asesina door di atakenan Israeli.

Sin embargo, e violencia a rebaha significativamente den e ultimo lunanan.

Diabierna ultimo, e oficina di e Presidente di Autoridad Nacional Palestino (ANP), Mahmud Abbas, a adverti ariba e efectonan potencialmente destructivo cu un reconocimento asina di parti di Trump, cual lo nifica e reindivicacion Palestino di Jeruzalem Oost como capital di e su futuro estado, según e corant Israeli “Yediot Aharonot”.

E corant Israeli a cita Abbas bisando” E reconocemento di Jeruzalem como e capital di Israel y e traslado di e embahada Mericano pa Jeruzalem ta implica e mesun nivel di peliger na e futuro proceso di paz y ta pusha e region pa instabilidad”.

Palestinonan ta wak Jeruzalem Oost como e capital di nan futuro estado y ta opone na cualkier cambio cu por legitimiza e control Israeli riba e parti aki di e ciudad, cu a wordo captura durante e Guera di Seis Dia na 1967 y anexa na 1980.

Esaki no a wordo reconoci pa e comunidad internacional y niun pais tin nan embahada na Jeruzalem, sino na Tel Aviv, e capital comercial di Israel.