Miembronan di Kiwanis Club of Aruba (KCA) ta druk preparando pa e Halloween Charity Event 2025 diabierna 31 di oktober 2025 na Renaissance Convention Center.
Musiconan confirma un biaha mas ta e bandanan mas popular di Aruba: ‘N Fuzion y Solo Banda Show. E maestro di ceremonia ta den man di DJ Metropolis. E ballroom lo ta transforma completamente den un Haunted Mansion inspira riba e pelicula di horror di Stephen King “The Shining” di 1980.
Por disfruta di un buffet, open bar pa biña y spirits. E fiesta aki ta e oportunidad mas grandi di KCA pa recauda fondo, pa asina por sostene diferente fundacionnan y proyectonan cu ta conta riba KCA anualmente, manera Fundacion Ban Uni Man pa Cria Nos Muchanan, Proyecto Back to School, Universal Children’s Day, Pasco den bo Bario, Traffic Awareness Campaign, Clint Whitfield Outstanding Students Awards y otronan.
KCA kier gradici Elite Productions y House of Mosaic pa tur e sosten na nos evento tur aña!
Pa tickets, cu ta AWG 450 pa pareha, por acerca cualquier miembro di Kiwanis Club of Aruba of via https://www.kiwanisclubofaruba.com. Tambe tickets ta obtenibel na Citgo Essoville, Citgo Wayaca, Citgo Boulevard y Miss 21.
Kiwanis Club of Aruba ta existi desde 21 di november 1964 y tin como meta principal pa mehora e bida di muchanan na Aruba. Esaki ta wordo realisa door di organisa diferente proyecto pa recauda fondo trabounan boluntario y proyectonan di concientisacion. Pa mas informacion tocante Kiwanis Club of Aruba por fabor bishita https://www.kiwanisclubofaruba.com of nos pagina riba Facebook.