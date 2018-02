Minister di Relacionnan Exterior ta renuncia na su cargo

DEN HAAG, Hulanda- Halbe Zijlstra, minister di Relacionnan Exterior, diamars a presenta su renuncia. Esaki ta bin un dia despues di cu el a reconoce di a gaña ora cu el a afirma cu na 2006 e tabata presente den un reunion cu e presidente di Rusia, Vladimir Putin, pero en realidad nunca e tabata t’ey na dicho reunion.

E minister a admiti cu su credibilidad a wordo perhudica pa e escandalo na tal punto cu su posicion a bira insostenibel.

Na 2014, Zijlstra a cuminsa relata over di su presencia den un encuentro na cas di Putin, tempo cu e tabata traha pa e gigante energetico Shell. E minsiter a afirma e tempo ey cu el a skucha e president Ruso papia di un proyecto di crea un gran Rusia cu lo wordo forma hunto cu e paisnan Balti8co y otro paisnan bisiña.

“Mi a dicidi cu esaki tabata un historia geopoliticamente importante cu tabata tin implicacionnan serio cun’e. Mi a gaña over di mi presencia pa sigura mi mes di proteha e persona cu, berdaderamente tabata presente na e reunion”, Zijlstra a conta.

Un ex ehecutivo halto di Shell a revela cu e canciyer nunca a asisti na e encuentro cu Putin na 2006. Door di e escandalo aki, varios diputado a pidi e retiro di Zijlstra y e partido ultraderechista, Partij van de Vrijheid (PVV) a exigi pa e bin duna Parlamento un splicacion.

Zijlstra su renuncia no ta bin como un sorpresa, pero e manera cual el a haci esaki, si. Tabata ser serpa cu el bay debati den Tweede Kamer, pero e no a haci esaki. “Pa no sofoca e puesto di minister di Relacionnan Exterior mas, mi no ta wak otro solucion cu desde awe diamars, entreg mi renuncia na Rey Willem Alexander”, Zijlstra a bisa. “Esaki mi ta haci’e cu dolor na mi curason”.

E reunion previsto pa e siman aki cu su homologo Ruso, Serguéi Lavrov, a keda cancela.

Fuente: De Telegraaf

