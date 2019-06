Haiti a gasta e placa destina pa victimanan di teremoto na construccionnan dudoso

PORT AU PRINCE, Haiti- Miyones di dollar recauda cu mester a wordo uza pa realoca victimanan di e gran teremoto na Haiti na 2010, pero al final a termina di financia proyectonan duduso, hotel of edificionan ministerial, cual obranan ta suspendi.

Un tribunal Haitano a caba di publica e di dos parti di e investigacion riba Petrocaribe, un fondo di desaroyo impulsa pa Venezuela, cu a resulta di ta un ehempel di maneho desastroso y di corupcion, segun AFP.

Varios luna despues di e catastrofe cua destrosa varios ciudad di e pais, incluyendo Port au Prince, y cu a mata mas di 200 mil persona na 2010, e estado a firma cu dos compania Dominicano, cinco contract pa rehabilita e bario pober, Fort Nacional. Autoridadnan a anuncia tambe e construccion di decenas di edificionann riba terenonan bandona den centro di e capital di e pais.

E contractnan aki di 314 miyon dollar a wordo firma cu’n “ausencia total di destaho publico, transparencia y etica”, segun e tribunal a bisa.

FALTA DI ETIKA

Poco a poco, e contractnan original a wordo desvia for di su obhetivo, e informe ta sigui bisa. Dies miyon dollar a wordo gasta den e constuccion, di calidad duduso, di un edificio gubernamental y ocho miyon a wordo gasta pa traha un parke industrial cu ainda ta sin caba. E placa pa e obranan aki tabata bin for di fondo di Petrocaribe.

Entre 2008 y 2018, Haiti a beneficia di e programa instaura pa ex presidente Hugo Chavez, cu a permiti cu varios pais Latinoamericano y di Caribe a cumpra productonan petrolero na bon prijs y haya recursonan pa proyectonan di desaroyo.

E fondo aki, cu semper tabata wordo considera como un fuente di gastamento di placa y di corupcion, ya caba tabata wordo investiga dor di senado na 2016 y 2017. For di mei mei di 2018, e movimento ciudadano, “Petrocaribe Challenge” a multiplica e manifestacion, forsando un tribunal pa cuminsa un investigacon.

Despues di un prome informe publica na januari, e di dos, publica diabierna, ta revela varios violacionnan di ley di contabilidad y di normanan fiscal.

Iregularidadnan cu ta apunta na posibel casonan di malversacion y di corupcion.

Na 2012, gobierno a dicidi di bandona e programa pa esunnan afecta pa e temblor. Despues di a firma un modificacion di contract na 2019, e fondonan a wordo uza pa construccion di edificionan gubernamental of infrastructura turistica den e ciudad costero Jacmel. Durante un auditoria, e tribunal no por a localisa e contract firma entre ministerio y e companianan.

Obranan bandona

E poco informacion di e supervisuion di obranan haya pa e magistradoann ta mustra un maneho deficiente, fraudulento di fondonan publico. Companianan contrata no a respeta e noramanna di construccion, a uza material di calidad inferior y den algun caso, obranan supuestamente termina a resulta di no ta asina.

UN proyecto inmobilario pa realoca e victimanan di e temblor, cu lo mester a construi 314 edificio cu apartment y centronan comercial, no a tuma luga. Apenas un docena di vivienda na Fort Nacional a wordo inaugura, danki na agencianan di Nacionnan Uni.

Dos ex prome minister Haitiano Jean-Max Bellerive y Laurent Lamothe, cuater minister y dos secretario di Estado ta wordo acusa di ta responsabel pa e iregularidadnan vincula na e proyectonan di realohamento di esunnan afecta pa e teremoto.

