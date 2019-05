Haime Croes (DIP): “Lo duna boet na esunnnn cu no cumpli cu e ley di ‘Aanlegvergunning’

Director di Directie Infrastructuur en Planning, Sr. Haime Croes, ta elabora ariba e puntonan cu a resalta hopi durante e ultimo lunanan, cu nan ta haya peticionnan di ‘aanleg vergunning’ na DIP.

Sr. Haime Croes, a splica kico ta ‘Aanlegvergunning’ y con ta bin na remarca pa esaki. Tambe kico lo pasa si no cumpli cu e puntonan. Si den caso cu e persona haya un ‘Aanlegvergunning’, y no cumpli cu e puntonan, e lo perde e esaki tambe.

Gobierno di Aruba a pone como su prioridad, uno preserva naturalesa, ta un di e partinan (puntonan) importante den gobierno su maneho. Tambe e aspecto ‘habitacional’ y pa tin un comunidad sano. Tur esakinan a pone den e punto di salida, pa logra haya un comunidad di calidad di bida halto.

E minister di Infrastructura a bon cla cu el a basa su maneho ariba e introduccion di ROP, cual a cuminsa caba y ta canando su caminda. Tambe e minister a bisa cu pa cumpli cu ley, ta bin cu’n ROPV. Mientras cu esaki ta canando, el a ripara cu si di biaha e no pone un guia na e desaroyo, mester di un instrumento pa guia esaki, pa asina ora cu e ROP caba, no a destrui mayoria di nos naturalesa. Mester compronde cu Aruba ta chikito y e minister kier proteha loke cu tin pa proteha. Den e caso aki, el a haci uzo di e Landsverordering Ruimtelijke Ontwikkeling, el a haci uzo di e ‘voorbereidingsbesluit’, met name e ‘Aanlegvergunning’. Esey ta e instrumento cu ta dun’e di awo caba, un guia di proteccion di naturalesa.

Den e caso ey, na mes momento e ta nifica cu el a introduci dia 21 di december, e ley di ‘Aanleg vergunning’, ki ora ta bin na remarke. Tur hende cu tin un tereno di 750 m2, y e kier bay, 1, e kier bay roza, e kier bay coba, of construi, tur eseynan e mester di un ‘Aanlegvergunning’.

Pa bin na remarca pa e ‘Aanlegvergunning’, metser bay DIP, den ley, e instancia concerni, pa loke ta trata ‘Aanleg Vergunning’, ta DIP.

Importante ta pa haya un formulario, cu ta scirbi Aanvraag Formulier ‘Aanvraag Aanlegvergunning’.

Loke ta pidi ta un ‘inrichtingsplan’ di e area, ap mustra kico ta bay haci y tambe un foto di e situacion actual; ora cu haya esaki, ta toets e na e ROP, si tur cos ta bon, si ta un woongebied, si ta decision di comercio, ta acorda esaki, ta mand’e pa DNM (Directie Natuur & Milieu).

Minister ta esun cu ta duna un ‘Aanlegvergunning’, cual por ta parti den diferente categoria. E por tin cierto vegetacion of habitatnan cu mester tene cuenta cun’e, e di dos, construi, pero loke cu tin eynan, ta asina protegi, cu por pidi pa hala e parti nan ey den bo mesun tereno, y di 3, bo no ta hay’e. Esey ta e respuestanan cu e persona lo haya for di e minister via un MB.

LEy di ROP ta bisa cu si e cliente no cumpli cun’e, e lo por haya un straf di prizon di dos luna y e por haya un boet di 5 mil florin.

Awo cu hay’e, bo tin un ‘Aanlegvergunning, pero den e caso aki, bo no ta worry, no ta cumpli cu e beperking, ora cu controla y no ta cumpli cu esaki, e cliente lo haya un boet di 2 mil florin.

E ta un ley, no ta pa smaak ta anuncia ‘Aanlegvergunning’, un ley poni den un ROP.

