Haime Croes di DIP ta pidi atencion pa inicio di proceso di ROPV

Paralelo cu e fasenan pa locual ta e ROP, ta drenta otro fase, cual ta reforsa y hancra e areanan indica den e ROP den ley. Por ehempel si mira e areanan defini como woongebieden, ta stipula te cuanto piso ta permiti pa construi, e tipo di actividad cu por tuma luga y actividadnan cu no ta conflictivo cu e aspecto di ‘calidad di bida’ di e bario. Esaki ta conta pa cada area describi y diseña den e ROP.

Pues aworaki ta mara locual ta permiti y no ta permiti na normanan den cuadro di e funcion di e area, algo cu Aruba no tabata conoci cu ne. Den e proceso aki DIP ta consulta bek cu publico (similar manera cu a tuma luga cu ROP), reuni cu actornan clave pa dialoga riba e puntonan aki conhuntamente cu expertonan di RHO (e compania asistiendo país Aruba).Despues cu e reunion cu actornan tuma luga lo tene ecuentro cu publico na Noord, Oranjestad y San Nicolas. Despues di esaki lo establece e concepto di ROPV, sr. Croes a splica.

Na Augustus lo bay tin momento pa repasa e CROPv (inzage ) bek unda cu tur hende interesa por duna nan comentario, sigui pa e luna di entrega di zienswijze (entrega di punto di bista). E diferencia na e momento aki compara cu ROP ta cu den e caso aki esunnan cu entrega zienswijze conforme procedura na DIP lo mester bolbe scucha for di nan, pakico nan zienswijze ta asina y nota esakinan pa por duna e contestanan individual. Despues di e fase aki por bisa cu a hay un ‘aangepaste ROPv’ cu mester bay Conseho di Minister pa ricibi aprobacion, sigui pa Raad van Advies (RvA), cu despues ta mande bek pa Conseho di Minister pa despues e documento bay Parlamento di Aruba pa dos siman. Den e period aki Parlamento por forma nan opinion riba esaki pa despues e pasa e proceso bek pa e wordo ‘estableci ’ cual ta haci’e cla pa publica. Esaki ta un proceso largo cu ta inicia e siman aki “,sr. Croes a conclui bisando.

E fechanan di encuentro cu publico lo bira 15, 16 y 17 di juli 2019 pa cual ta pidi comunidad pa keda pendiente di medionan di comunicacion y pagina di Facebook di DIP pa informacion di localidad y orario di e encuentronan.

